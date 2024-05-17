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台電施工挖破仁武區自來水管每天漏水1萬噸 維修恐大規模停水

聯合報／ 記者王勇超蔡世偉／高雄即時報導
台電昨天在高市仁武區仁林路一處工地內施工，不慎挖破地底下直徑200公分自來水管，大量黃色泥水湧出。記者王勇超／翻攝
台電昨天在高市仁武區仁林路一處工地內施工，不慎挖破地底下直徑200公分自來水管，大量黃色泥水湧出。記者王勇超／翻攝

台電昨晚在高雄市仁武區仁林路一處工地內施工，不慎挖破地底下直徑200公分的自來水管，大量黃色泥水從工地湧出漏到路面，道路因此緊急封閉。據了解，被挖斷破的水管每天漏水量高達1萬噸，影響範圍以楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀地區為主，目前自來水公司以調度方式供給24萬戶用水，暫未停水，但若要進行維修，施工期間恐造成大規模停水。自來水公司說，盡量會以調度方式減少停水戶數。

台電表示，昨晚在仁武區仁林路進行推管工程，施工過程不慎挖破地底的自來水管，雖未造成人員傷亡，但因現場立刻湧出大量黃色泥水，台電立刻通報水公司到場，後續會配合自來水公司維修。

自來水公司說，昨晚仁林路地底的水管被台電挖破，導致大量清水洩漏，資來水公司立即成立緊急應變小組，並借用高雄台電工務所成立前進指揮所，總經理於晚間趕至現場指揮搶修作業，指示通知進行搶修材料備料及通知水車待命。

自來水公司表示，因漏水量較大，因此封閉仁林路、澄清路至仁林、仁心路口路段，以維持用路人安全，今天上午10點前會緊急裝設排水箱，引導排水至水溝，避免水流道路上，影響交通。

據了解，被挖破的是直徑200公分水管，如完全停水，恐造成50萬戶受到影響，目前自來水公司以調度方式供應用水，但因修復施工可能會影響停水約5天，水公司會公告請民眾提前儲水，預定在25日凌晨0時開始停水，至29日凌晨0時復水。

台電昨天在高市仁武區仁林路一處工地內施工，不慎挖破地底下直徑200公分自來水管，大量黃色泥水湧出。圖／自來水公司提供
台電昨天在高市仁武區仁林路一處工地內施工，不慎挖破地底下直徑200公分自來水管，大量黃色泥水湧出。圖／自來水公司提供
自來水公司昨晚借用高雄台電工務所成立前進指揮所，緊急展開搶修作業調度。圖／自來水公司提供
自來水公司昨晚借用高雄台電工務所成立前進指揮所，緊急展開搶修作業調度。圖／自來水公司提供

停水 台電 水公司 高雄市

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