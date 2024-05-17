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展望會退出寄養家庭 高屏覓接手團體

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／連線報導
屏東家扶中心昨舉行寄養家庭招募記者會，期待今年能招募至少6戶寄養家庭。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心昨舉行寄養家庭招募記者會，期待今年能招募至少6戶寄養家庭。記者劉星君／攝影

男童「剴剴」遭保母虐死案讓國內暫時安置兒童制度備受關注，台灣世界展望會因寄養家庭高齡化及招募困難，3月底宣布取消寄養家庭業務，展望會原本承接高雄、屏東等縣市寄養家庭。屏東縣府社會處長劉美淑說，正積極尋覓可接手社福團體，絕不讓寄養童權益受影響；高市社會局表示，展望會寄養家庭占23.9%，已洽談潛在合作單位，將邀新承辦單位銜接寄養；屏東家扶中心昨辦招募寄養家庭記者會，盼今年度能招募至少6戶寄養家庭。

展望會退出寄養家庭業務，對屏東縣影響大，屏縣府社會處表示，屏縣寄養家庭由屏東家扶、展望會承接，展望會56戶，安置64名兒少，家扶中心有64戶，安置77名兒少。劉美淑說，她與展望會寄養家庭開說明會，強調現在寄養家庭都是屏東縣府寄養家庭，展望會退場，但屏縣府不會退場，縣府努力找民間團體承接，若真的找不到，縣府不排除直接接下。

高市府社會局表示，截至今年4月底，高市寄養家庭共184戶，其中展望會44戶占23.9%、北家扶中心72戶占39.1%、南家扶中心68戶占37%。社會局洽談潛在合作單位，邀請新承辦單位銜接寄養。

屏東家扶中心昨舉行寄養家庭招募記者會，「歡迎好事來我家，一起共譜好故事」，寄養家庭王旻翔、陳秀婷夫妻，擔任寄養家庭兩年多，兩人沒有生育子女，擔任寄養家庭，讓他們「成為父母」，與寄養童一起成長。屏東家扶寄養家庭說明會6月1日舉行。

家扶中心 寄養家庭 屏東縣

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