逢滿月大潮…旗津易淹水 市府砸錢改善

高雄市旗津區每逢滿月容易因大潮淹水，居民不堪其擾，市議員昨質詢說，農曆5至9月大潮，海水常漫過堤岸，若再遇30毫米以上時雨量的大雨，水一定從水溝蓋冒出，造成旗后市場、大關路一帶海水倒灌淹水，即使大晴天也會淹水，要求市府設法改善，解決淹水之苦；水利局表示，已加高、加長堤防及布設抽水機；高市長陳其邁說，已編列5700萬元預算分2期改善，希望把災害減到最低。

水利局表示，「旗津區大潮積水改善計畫」第一期已獲內政部國土管理署補助核定，經費5700萬元，在廟前路、大關路30巷、發祥街（一標），及慶富造船廠旁、上竹漁港（二標），進行防潮閘門、抽水機組及堤岸加高等改善，預計12月完工。第二期計畫預計5月底前提報國土署，爭取補助經費。

水利局蔡長展表示，台灣20年來平均海平面上升4.3公分，去年漲潮是最高的一次，過去做的牆擋不住水還是淹過來，已將牆加高再加長，市場堤防也加強。只要用堤防把水擋在外面，再將水抽出去，情況應會改善。

市議員李喬如表示，很多鄉親想問，這筆錢花下去還會不會淹水？人為改善有沒有辦法阻擋大自然變化？如果人力無法改變大自然變遷的殘酷事實，市府要跟民眾說清楚，以免引發民怨。

陳其邁回應，旗津因地形原因加上極端氣候，只要大潮就會積淹水，擔心大潮又遇豪雨或颱風。作為韌性城市，應能因應各種不同條件，將災害降至最低，除後續改善工程，也會進行不同情境模擬，盼大幅減低災損。

陳姓居民表示，旗津只要夏天遇大潮幾乎淹水，這幾年因全球暖化有愈來愈嚴重趨勢。居民都知道現在氣候狀況，淹水已不可能防治，只希望盡量縮短淹水時間、降低淹水高度，減少災損。