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金沙黃允棋古厝 動工修復
位於金門金沙鎮沙美摩洛哥老街旁的「小浦頭黃允棋古厝」昨舉行修復工程開工，縣長陳福海說，修復黃允棋古厝能帶動沙美老街發展，推動周邊環境再生與活化，也能產生新亮點，修復工程預定明年底完工。
金門縣文化局表示，縣定古蹟「小浦頭黃允棋古厝」為清乾隆年間黃允棋興建的宅邸，傳為地區美談，也具歷史文化意義。古厝裡磚木石構工均具高水準，留有原構菅蓁牆，部分材料與工法為清乾隆建築風格，其興建年代久遠，為清乾隆時期建築風格，為沙美小浦頭聚落重要建築，整體格局宏大。
金沙鎮長吳有家以卓家老舖進駐金沙古厝為例，他說，這棟古厝緊鄰金沙鎮大馬路，盼修復後可以好好活化使用，讓金沙鎮多一處古厝活化典範，希望工程能如期如質完工。
據了解，此次修復規畫前廳作為人文及古蹟建築展示的導覽中心，介紹黃允棋生平事蹟、興建及駐軍時期等歷史，古厝內部尚有諸多構造深具建築工藝特色留存，平時可開放前廳及中庭深井供遊客參訪。文化局長呂坤和表示，未來修復完成可利用古厝建築工藝特色加以展示，供遊客進行文化輕旅行遊程。
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