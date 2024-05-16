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駁二青春設計節開展 27校49系學生秀創作

中央社／ 高雄16日電
台灣設計科系年度盛事「青春設計節」揭開序幕，即日起至19日在駁二藝術特區展出，匯集27校49系，提供專屬舞台讓青年學子發表創作。 圖／中央社／高雄市文化局提供
台灣設計科系年度盛事「青春設計節」揭開序幕，即日起至19日在駁二藝術特區展出，匯集27校49系，提供專屬舞台讓青年學子發表創作。 圖／中央社／高雄市文化局提供

台灣設計科系年度盛事「青春設計節」今天揭開序幕，即日起至19日在駁二藝術特區展出，匯集27校49系，提供專屬舞台讓青年學子發表創作。

高雄市文化局今天舉辦開幕典禮，實踐大學高雄校區時尚設計系服裝設計在典禮中走秀；高雄市文化局副局長簡嘉論與學校、企業、設計師代表戴上具有模糊效果的主視覺造型眼鏡，呼應青春設計節鼓勵青年學子勇敢突破框架、以設計創造時代新視野的精神。

青春設計節今年邁入第15屆，簡嘉論致詞時勉勵學生，青春是朦朧不清、充滿挑戰的，還好身旁總是有夥伴並肩作戰，如同12年前他也擔任青春設計節的承辦人，繁雜又瑣碎的過程都有體驗過，回頭看都是深刻的養分。

文化局也感謝支持青春設計節的企業夥伴，如馬玉山、台灣福興、城市商旅、宇建形象、屋物及樂誠創意等，贊助青春競賽獎金，民間與政府共同攜手力挺青年設計，嘗試各種可能，勇敢創新。

馬玉山執行總監蔡文智表示，每年總是能在青春設計節的展場中看見許多天馬行空的創新設計，令人驚豔。

參展學校代表義守大學校長古源光則指出，人工智慧雖然先進，但無法取代腦袋中的創意，希望學子持續加油，把熱情融入作品。

文化局表示，為提升青春設計節的廣度與深度，駁二藝術特區除了大勇、蓬萊倉庫的校系展區外，設置「獨立展區」，突破畢展框架，以小單位模式展出來自不同校系、年級的優秀作品。

另外也規畫國際主題展區「人：Heart Driven」，策展人曾熙凱與宮保睿表示，科技飛快進步，但設計最重要的核心是「人」，人性與想像力是不能用人工智慧取代的，而設計能夠善用科技為人心所需找到解方。

「青春講堂」邀請到日本知名設計大師佐藤卓TakuSatoh談「可塑思考」；以及設計師曾熙凱、宮保睿、國際導演謝宇恩、數位藝術家Yaloo，共同對談AI時代面對當下浪潮的反思。

文化局 設計師 青春

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