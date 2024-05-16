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金門292處超毒石棉建物 現清理有補助籲民眾申請

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣的石綿瓦建物約有292處，金門縣環保局今天表示，目前環境部有補助相關廢棄物清理費用，不含拆除費用，呼籲有需求的民眾提出申請。圖／讀者提供
金門縣的石綿瓦建物約有292處，金門縣環保局今天表示，目前環境部有補助相關廢棄物清理費用，不含拆除費用，呼籲有需求的民眾提出申請。圖／讀者提供

石棉已被世界衛生組織評為一級致癌物，且國內現已禁止使用石棉相關製品及建材，經環境部遙測，金門縣的石棉瓦建物約有292處，金門縣環保局今天表示，目前環境部有補助相關廢棄物清理費用，不含拆除費用，呼籲民眾若有含石棉瓦建築的拆除規畫，可向環保局提出協助清理石棉建材廢棄物的申請。

金門縣環保局表示，經環境部遙測，全國各縣市存有不少石棉瓦建物，大多數為石棉瓦屋頂或遮雨棚等建材，長期使用此石棉建材若破碎或龜裂，可能導致細小的石綿纖維吸入人體，具相當的致癌風險。

此外，建築物經拆除所產出含石棉建材廢棄物，於貯存、清除、處理過程應符合廢棄物清理法之規範，並應委託合法之清除處理機構清理，因其處理費用高，對屋主負擔大，環境部研訂補助地方政府經費辦理112至116年石棉建材廢棄物清除處理計畫，協助民眾清理石棉建材廢棄物。

據了解，金門縣石棉瓦建物約有292處，環保局自今年2月起派員清查盤點確認，完成現勘後即發函通知建物所有人，告知申請程序及檢附資料，申請條件為民眾私有住宅、個人農業設施、寺廟、教堂等宗教場所、荒廢且無主者等，非屬廢棄物清理法第2條規定事業之建築物，提醒民眾把握時間提出申請。

環保局提醒民眾，除環境部遙測發現的292處外，民眾如居住或使用建築物及周遭有疑似石棉建材者，如石棉瓦、波形石棉板構造等，也可聯繫環保局協助判定勘查。

環保局表示，目前該計畫是補助廢棄物清理費用，不含拆除費用，計畫期限至116年截止，若於補助期限以後拆除者，石棉建材廢棄物清理費用需自行負擔，呼籲民眾若有含石棉瓦建築的拆除規畫，可向環保局提出協助清理石棉建材廢棄物申請，共同維護環境及民眾健康。

廢棄物 建築 環保局 金門

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