屏東續辦酒癮治療補助 每人每年最高4萬元

屏東縣去年共543人次接受酒癮治療補助，今年衛生福利部持續提供地方政府經費，每人每年度最高可補助新台幣4萬元，補助內容包括門診診療等，有需求的民眾可善加利用。

屏東縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，為協助解決酒精成癮所造成家庭及社會治安問題，並提升自願性戒酒民眾就醫意願，衛福部補助地方政府辦理「酒癮治療費用補助方案」，藉由補貼戒酒治療醫療費，降低就醫民眾經濟負擔，符合補助條件者，於非健保給付自費酒癮治療費用，每人每年度最高可補助4萬元。

衛生局提及，補助內容包括門診診療、藥物費用、生理心理檢查及會談等項目；酒精成癮為高度復發慢性疾病，僅靠意志力無法根除酗酒意念，盼有戒酒癮需求民眾善加利用。

屏東縣政府衛生局長張秀君表示，衛福部酒精標準量資訊圖表可讓民眾自我檢測，為增進民眾戒酒動機，提供心理支持改善酒精使用障礙症，呼籲民眾自身或親友有相關困擾時，可撥打衛生局諮詢專線08-7370102或台灣戒酒暨酒癮防治中心免費專線0800-255959。

屏東縣內有屏安醫院、佑青醫院、安泰醫院、迦樂醫院、南門醫院及國軍高雄總醫院屏東分院共6家醫療機構投入酒癮治療服務，衛生局提供一條龍服務，藉由專人媒合至合作醫療機構進行完整評估及治療。