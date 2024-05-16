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屏縣長治鄉長補選！選委會訂6月12日到14日登記 7月27日投票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長治鄉公所。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉公所。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長古佳川因犯貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年，縣府指派代理鄉長後，古佳川上月底請辭，因鄉長任期還有兩年多，屏東縣選委會展開補選作業，選委會表示，補選期程訂6月12到14日受理候選人登記，投票日訂於7月27日。

長治鄉長古佳川2022年連任成功後，但因購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款5萬8350元，遭檢方偵辦，收押近11個多月，屏東地院3月14日宣判，古佳川犯貪汙治罪條例第5條等罪，重判應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。古佳川遭停職，縣府派任參議曾龍陽擔任代理鄉長。

古佳川今年4月底請辭，縣府民政處表示，根據地方制度法規範，鄉長任期後還有2年多，將展開補選作業。

屏東縣選委會表示，長治鄉長補選工作期程，6月8日到6月14日領表，6月12到14日受理候選人登記、7月8日候選人姓名號次抽籤、7月27日投票日。

屏東縣長治鄉長近20年來，連3任鄉長涉貪判刑或遭羈押，國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8月確定。接任的民進黨籍前鄉長許玉秀涉貪，一、二審判刑8年；許玉秀在羈押期間縣府指派民進黨籍代理鄉長李新煌，又爆出李新煌在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，李當時僅代理7天，李判刑7年定讞，入監服刑；無黨籍古佳川本屆連任長治鄉長，古曾是民進黨員，因貪汙案一審判刑停職，古今年4月底請辭。

屏東 補選 鄉長

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