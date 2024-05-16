金沙黃允棋古厝蘊含金門人情義 陳福海讚有故事古厝

位於金沙鎮沙美摩洛哥老街旁邊的「小浦頭黃允棋古厝」今天舉行修復工程開工儀式，由金門縣長陳福海主持開工祈福儀式，陳福海表示，藉由黃允棋古厝修復連接沙美老街帶動人們來參觀，推動周邊環境再生與活化在未來產生更多的亮點，努力整合周邊的環境，金門縣政府會持續來支持與爭取更多資源投入。

金門縣文化局表示，縣定古蹟「小浦頭黃允棋古厝」為清乾隆年間黃允棋收容落難商旅後返鄉報恩，所興建的宅邸，傳為地區美談，人物事件別具人性光輝，具地區歷史與文化意義。古厝裡磚木石構工均具高水準，留有原構菅蓁牆，部分材料與工法為清乾隆建築風格，保留當時之地方營造技術。其興建年代久遠，為清乾隆時期之建築風格，具建築史上之意義，為沙美小浦頭聚落重要建築，整體格局宏大，具再利用價值及潛力。

金沙鎮長吳有家也以卓家老舖進駐金沙古厝為例，他說，這棟古厝緊鄰金沙鎮的大馬路，希望修復後，可以好好活化使用，讓金沙鎮多一處古厝活化典範，也希望工程能如期如質完工。

這項整體修復及再利用工程決標金額3280萬元整，當中中央補助65%、縣款30%、所有權人5%，由承攬廠商閎昌營造股份有限公司得標，設計監造單位為黃毅誠建築師事務所。修復工期為540日曆天，預定於114年底完工。

據了解，本次修復規劃前廳作為人文及古蹟建築展示的導覽中心，以介紹黃允棋的生平事蹟、興建及駐軍時期等歷史。另外，由於古厝內部尚有諸多構造深具建築工藝特色留存，可謂精采絕倫，且為地方少見；故計畫結合這些深具特色的傳統建築語彙與特徵，將其再利用定位回歸予所有權人做為住宅使用以外，平時亦可開放前廳及中庭深井供遊客參訪。

文化局長呂坤和表示，未來修復完成也可利用該棟古厝建築工藝特色加以展示，憑藉沙美地區古蹟及歷史建築的密度，規劃在此辦理文化資產保存的相關研習與深度導覽；藉由如上的使用行為及空間規劃，供一般遊客進行文化輕旅行遊程。