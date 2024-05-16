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世展會將退出寄養家庭業務 屏縣府、家扶中心招募新血

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處長劉美淑說，世展會年底退場，正積極尋覓可接手社福團體，絕不會讓寄養童的權益受影響。記者劉星君／攝影
屏東縣府社會處長劉美淑說，世展會年底退場，正積極尋覓可接手社福團體，絕不會讓寄養童的權益受影響。記者劉星君／攝影

世界展望會今年宣布退出寄養家庭業務，對屏東縣衝擊大，屏東縣寄養家庭由屏東家扶、世界展望會承接，屏東縣府社會處長劉美淑說，世展會年底退場，正積極尋覓可接手社福團體，絕不會讓寄養童的權益受影響。屏東家扶中心將在6月1日舉行寄養家庭招募說明會。

屏東縣府社會處表示，屏東縣寄養家庭，世展會有56戶，安置64名兒少，家扶中心有64戶，安置77名兒少。劉美淑說，她與世展會寄養家庭開說明會，並強調現在寄養家庭都是屏東縣府寄養家庭，世展會退場，但屏東縣府不會退場，縣府努力找民間團體承接，若真的找不到，縣府不排除直接接下。

劉美淑說，屏東縣寄養家庭每月補助費用從2萬5614元提高到2萬8460元，少年部分是3萬多元，寄養家庭是半專業、半志工的工作型態。家扶中心也有提供寄養家庭專業研習課程。

屏東家扶中心今表示，今年每月平均寄養家庭服務戶數54戶，每月平均安置寄養童75人，呼籲愛心的家庭貢獻己力，期待今年能招募至少6戶寄養家庭。今年寄養家庭招募主題是「歡迎好事來我家，一起共譜好故事」，當寄養童來到寄養家庭，寄養父母與寄養童不同的生命，在生活中創造許多意想不到的好故事。

寄養家庭王旻翔、陳秀婷夫妻，擔任寄養家庭兩年多，兩人沒有生育子女，在網路看到招募寄養家庭，決定加入服務行列，兩年來他們照顧過兩名嬰幼兒與一名青少女，照顧寄養童的年齡層跨度大。

陳秀婷說，第一個照顧的寄養童，才剛出生10天，經常吐奶，吐完奶就要抱1小時以上才能入睡。另名寄養嬰兒阿寶，一直找不到哭鬧不停原因，前後照顧兩名嬰兒，夫妻體驗了新手爸媽慌亂、睡眠不足，但孩子的笑聲、牙牙學語也豐富家庭生活。

陳秀婷說，他們照顧國二的薯條（化名），薯條剛到寄養家庭時有許多壞習慣，罵髒話、抖腳，一點都不像女孩，他們不斷調適，常與孩子討論、提醒、陪伴，薯條的改變和進步，讓他們發現孩子的未來有無限可能。也從寄養童的身上，體現父母親的責任。

屏東家扶中心今舉行寄養家庭招募說明會，期待今年能招募至少6戶寄養家庭，屏東家扶中心6月1日舉行招募說明會。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心今舉行寄養家庭招募說明會，期待今年能招募至少6戶寄養家庭，屏東家扶中心6月1日舉行招募說明會。記者劉星君／攝影
寄養家庭王旻翔（右）、陳秀婷夫妻，擔任寄養家庭兩年多，兩人沒有生育子女，在網路看到招募寄養家庭，決定加入服務行列。記者劉星君／攝影
寄養家庭王旻翔（右）、陳秀婷夫妻，擔任寄養家庭兩年多，兩人沒有生育子女，在網路看到招募寄養家庭，決定加入服務行列。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心今舉行寄養家庭招募說明會，期待今年能招募至少6戶寄養家庭，屏東家扶中心6月1日舉行招募說明會。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心今舉行寄養家庭招募說明會，期待今年能招募至少6戶寄養家庭，屏東家扶中心6月1日舉行招募說明會。記者劉星君／攝影

家扶中心 寄養家庭 屏東縣

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