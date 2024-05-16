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天團接力高雄開唱 陳其邁：粉絲許願難度越來越高

中央社／ 高雄16日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

英國天團「接招合唱團」（Take That）將於11月16日至高雄流行音樂中心開唱，市長陳其邁說，很多粉絲都到他臉書許願，「許願的難度越來越高」；近日大家一直敲碗美國流行天后泰勒絲，「我也很想趕快邀請她來」。

陳其邁在社群網站臉書（Facebook）表示，「是誰許願接招合唱團？許願成功！」締造許多輝煌紀錄，帶動1990年代男孩團體旋風的「接招合唱團」11月16日在高雄流行音樂中心開唱；此貼文已獲逾2.5萬按讚，許多民眾接力繼續在留言處許願。

高雄演唱會經濟持續爆發，陳其邁連日來在臉書上宣布演唱會訊息，日本搖滾天團ONE OK ROCK也將在9月21日至高雄世運主場館開唱。

陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，很多不同粉絲一直到自己的臉書許願，而且許願難度越來越高，像大家最近一直在談泰勒絲（TaylorSwift），「坦白說，我也很想趕快邀請泰勒絲來」。

陳其邁也預告，9、10月還是會有很多團體到高雄演出，市府會做好招待，讓所有粉絲到高雄都有愉快假期，「我們會繼續努力，讓所有粉絲美夢成真」。

為擴大大型演唱會效益，高市府跨局處推動各式加值活動，從去年初起持續至今年的「加食延暢」優惠活動，只要粉絲憑特定演唱會票根就可兌換50元「商圈夜市券」，此措施造福高雄各大商圈；另外，文化局推出「夜駁二派對」，讓粉絲在演唱會後繼續聽表演；經發局後續也有「夜間進修部」活動，串聯30多家高雄酒館。

經市府統計，2023年高雄辦理百場萬人以上大型演唱會，創造經濟產值逾新台幣45億元；今年1到3月，則有櫻花祭、五月天、大港開唱等演出，帶來逾65萬次觀光人潮，以及至少21億元觀光產值。

高雄從去年起已舉辦多場重量級演唱會，去年有韓國女團BLACKPINK、新好男孩（Backstreet Boys）、西城男孩（Westlife）、英國Coldplay酷玩樂團、張惠妹、五月天等；今年則有韓團SUPER JUNIOR、美國搖滾樂團共和世代（OneRepublic）、紅髮艾德（EdSheeran）、五月天成軍25週年、高雄櫻花季音樂節、2024大港開唱及GOLDEN WAVE韓團拼盤演唱會等。

演唱會 粉絲 陳其邁

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