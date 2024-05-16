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旗津每年「晴天淹水」高市府推工程對抗大潮 議員質疑成效

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄旗津飽受大潮淹水之苦，每年夏天幾乎都會出現「晴天淹水」狀況。圖／市議員簡煥宗提供
高雄旗津飽受大潮淹水之苦，每年夏天幾乎都會出現「晴天淹水」狀況。圖／市議員簡煥宗提供

高雄市旗津區每逢滿月容易因大潮淹水，市議員李喬如今日在議會市政總質詢時提及，因海平面上升，加上月球距離地球最近，去年旗津在晴天也大淹水，市府工程有辦法改善嗎？水利局表示，已加高、加長堤防，加上抽水機應能改善淹水情形；市長陳其邁表示，市府已編列5700萬元預算，希望將旗津淹水災害減到最低。

李喬如指出，根據美國宇航局（NASA）研究，全球海平面自1993年以來上升約90毫米，平均每年上升3.3毫米，推估2100年全球平均海平面將上升0.3至2.5米，很多大型沿海城市都面臨被淹沒威脅。

旗津只要遇到滿月，尤其是農曆5至9月，水利局的潮高表超過140公分，水就會跟堤岸一樣高甚至漫過，尤其6、7月潮汐最高超過150公分，若再遇上30毫米以上時雨量的大雨，水一定從水溝蓋冒出，造成旗后市場、大關路一帶海水倒灌淹水。

她表示，月亮距離地球平均約38.4萬公里，去年只距離36萬公里，因引力加大也造成潮高增加，讓旗津淹水更嚴重，連大晴天也淹水。鄉親都說，大潮淹水幾十年來沒改變，但去年最嚴重。

市府推出的旗津區大潮積水改善計畫，第一期編列3200萬元預算，在廟前路、大關路30巷、發祥街一帶設置閘門及抽水機。李喬如詢問，這筆錢花下去了還會不會淹水？人為改善有沒有辦法阻擋大自然的變化？這是很多百姓想問的。

水利局蔡長展表示，台灣20年來平均海平面上升4.3公分，去年漲潮是最高的一次，過去做的牆擋不住水還是淹過來，目前已將牆加高再加長，市場堤防也進行加強。只要用堤防把水擋在外面，再將水抽出去，情況應該會改善。

李喬如表示，很多鄉親都說了，這種狀況即使把洞擋起來也會淹水，如果沒辦法以人力改變，政府就要跟民眾說明清楚。面對大自然變遷的殘酷事實若只是形象包裝，引發民怨就要負政治責任。

市長陳其邁回應，旗津因為地型原因加上極端氣候，只要大潮就會積淹水。市府針對旗津淹水改善計畫分兩期，第一期在大關路附近，花費3200萬元，第二期2500萬元，希望能把災害減到最低。現在比較擔心大潮又遇上豪雨、颱風，需要投入更多預算進行改善工程，市府也有進行不同情境模擬，把災損減到最低。

高雄旗津飽受大潮淹水之苦，每年夏天幾乎都會出現「晴天淹水」狀況。圖／市議員簡煥宗提供
高雄旗津飽受大潮淹水之苦，每年夏天幾乎都會出現「晴天淹水」狀況。圖／市議員簡煥宗提供
市議員李喬如今日在議會市政總質詢，詢問水利局長蔡長展旗津淹水問題。圖／翻攝自市議會網站
市議員李喬如今日在議會市政總質詢，詢問水利局長蔡長展旗津淹水問題。圖／翻攝自市議會網站

水利局 淹水 陳其邁

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