高雄機場航線未回疫情前水準 飛機又小又舊 立委促改進

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，立法委員李昆澤（中）、許智傑及李柏毅（右）今日到高雄機場考察。記者潘奕言／攝影
高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，立法委員李昆澤（中）、許智傑及李柏毅（右）今日到高雄機場考察。記者潘奕言／攝影

高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，立法委員李昆澤、許智傑及李柏毅今天到高雄機場考察，李昆澤指出，高雄機場在疫情後航線數仍未恢復，飛機又舊又小；民航局回應，年中及年底多處日本航點有望開航，飛機老舊、太小問會再與航空公司討論。

高雄機場新航廈建設計畫工程分為二期，總經費880.8億元，採先建後拆的方式進行，預計2040年全部完工，新機場年容量1650萬人次。李昆澤在會勘時指出，新機場工期太長，希望能縮短，現在機場最大問題是設施服務水準低落，需立即改善。

李昆澤說，疫情前高雄機場有37處航點，至今只恢復25處，對比桃園機場及國際各大機場情況，絕對不及格。另外許多鄉親也抱怨，高雄機場不但航線少，飛機也是又小又舊，出國常要北上桃園機場搭機，很不方便。

李昆澤要求今年冬季日本熊本、札幌、岡山三大航線務必啟航，也要持續推動韓國濟州島、菲律賓宿霧及克拉克等航線，早日恢復疫情前水準。另外他也提到機場的餐飲休閒服務不足，地勤接駁車量能不夠等問題。

許智傑表示，現在全世界機場都在進步，高雄機場卻只想著維持現狀。許多機場都在打造「特色機場」，像新加坡有寶可夢機場，羽田機場則打造溫泉池，可邊泡湯邊看飛機、看富士山，高雄機場也要思考如何進步。

李柏毅指出，政府正打造南台灣半導體廊帶，未來有大量商務客；高市府近幾年發展演唱會經濟，但飛高雄都只是小飛機，很多樂迷只能飛桃園後再搭高鐵來高雄。高雄沒有大飛機來，市府就算有很多發展計畫，機場運能未跟著提升也沒辦法。

民航局回應，新闢的日本茨城航線預計7月啟航，熊本、札幌、岡山會努力於今年冬季啟航，新增航點、航班會持續與國內航空公司協調。至於飛機老舊、太小問題包括華航等都已承諾會引進新機，相關調度會再與航空公司討論。

針對餐飲休閒服務提升部分，會與高雄航空站合作進行全面盤點，做整體性規畫；接駁車運能方面，因3輛雙頭巴士營收及車齡老舊維修不易，將陸續汰除，未來會不會買地勤車，或以遊覽車等來替代，會再評估。

高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，分二期工程，完工後年容量可達1650萬人次。記者潘奕言／攝影
高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，分二期工程，完工後年容量可達1650萬人次。記者潘奕言／攝影
高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，分二期工程，完工後年容量可達1650萬人次。記者潘奕言／攝影
高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫，分二期工程，完工後年容量可達1650萬人次。記者潘奕言／攝影

李昆澤 桃園機場 航線

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