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庄頭一片黑暗！高雄林園配電事故釀2035戶停電 里長：快被罵翻
高雄市林園區今晚8時許，因配電事故造成2035戶突然停電，搶修到晚間10時許仍有37戶停電，直到深夜11時8分許才完全復電。林園區中汕里長黃國發說，今晚當地停電將近1小時，「北汕路晚上整個庄頭都陷入黑暗」，許多居民都來罵里長，「為什麼一直停電！」甚至有居民揚言要去台電抗議。
台電說，今晚8時55分因配電線路絕緣礙子損壞事故，造成高雄市林園區鳳芸路、鳳芸二路、中芸路、漁港路、力行路一帶總共2035戶一度停電。林園區陳姓男子說，今晚燈泡突然閃爍後熄滅，冷氣機也跟著停止運作，才發現停電，「很擔心停電造成家中電器故障！」
林園區中汕里長黃國發表示，今晚8時許北汕路突然停電，當地陷入一片黑暗，「連路燈都熄滅！」許多里民來找他抗議「為什麼一直停電」，他只能解釋已通報台電人員來維修，但當地居民實在氣壞了，甚至有人說要去電力公司抗議。
台電表示，至今晚10時50分許，林園區仍有37戶仍在停電，台電已派人持續搶修，直到晚間11時8分許才終於全數復電。台電說，對於這次停電造成民眾生活不便，謹致歉意。
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