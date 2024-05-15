台電配電事故！高雄林園區2035戶停電 居民擔心冷氣機損壞

高雄林園區今晚8時許，突然有2035戶停電，台電緊急派人搶修，但晚上10時許仍有30多戶停電中。台電鳳山區處表示，因為配電線路絕緣礙子損壞導致停電，台電人員仍持續搶修中。

台電表示，今晚8時55分因配電線路絕緣礙子損壞事故，造成高雄市林園區鳳芸路、鳳芸二路、中芸路、漁港路、力行路一帶計2035戶停電，經派員搶修，9時31分復電1998戶，至晚上10時9分許，仍有37戶停電中，仍持續搶修中，造成不便，謹致歉意。

林園區居民陳姓男子說，高雄今晚天氣炎熱，吹冷氣吹到一半，突然冷氣機停止運作，「很擔心停電會造成冷氣機或電冰箱損壞。」林園區鳳芸里里長王泰山說，今晚當地突然停電約10多分鐘，隨即就恢復供電，當地住戶有些人停電不到5分鐘，暫時沒居民抱怨。