去年颱風影響 屏檸檬減產5成

屏東縣檸檬產區約占全國6成產量，屏東縣九如農會卻發現，去年受到小犬颱風影響，今年還沒開花就折損，出現延遲性災害，約減產5成，且產地價從1台斤40元到這周降到18到20元，農民好懊惱，農業處表示會持續關注產地產量，但呼籲農民也要做好果園管理。

檸檬進入盛產季節，九如鄉農會總幹事龔泰文卻發現，以往春果豐盛，占整年7成產量，現在果樹卻稀稀疏疏，且價格不穩定，今年農曆過年期間，日式餐廳、燒烤店需求旺，檸檬鮮果一度飆漲到1台斤100元，之後下跌，兩周前1台斤還有40多元，這周1台斤剩18元到20元。

種檸檬10多年的吳姓農民說，今年產量跟去年相比約剩2到3成。屏東縣府農業處則表示，訪查產地後，產量預估減少1到2成，會持續關注產量。目前小犬颱風災害補助，僅開放恆春半島全品項，非半島地區沒有提出申請。

農糧署副署長姚志旺提醒，若發現災損，可先向鄉公所通報，資料彙整給縣府，若災損達到一定面積，縣府會邀集相關單位會勘，達到一定程度，就會公告救助。