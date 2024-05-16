高雄鐵路 盼增車站至台積廠區

立法院交通委員會昨視察高雄機場新航廈工程、高雄鐵路地下化延伸到高屏溪等交通建設，發現新航廈預計2040年完工，時程太久，且疫後重點航線仍未恢復，飛機又舊又小。民航局表示，年中及年底多處日本航點有望開航。另因應台積電設廠，高市府已辦理左營－橋頭鐵路立體化計畫，盼增1座「台積電車站」，鳳山與屏東居民到台積電上班，不用轉乘捷運，搭台鐵就可抵達。

高雄機場新航廈工程分2期，總經費880.8億元，先建後拆，預計2040年完工，年容量1650萬人次。但立委李昆澤、許智傑及李柏毅昨會勘，認為工期太長，並點出機場最大的問題是服務水準低落，需立即改善。

李昆澤說，高雄機場疫前有37處航點，至今只恢復25處，對比桃園及國際各大機場，絕對不及格。許多鄉親抱怨，高雄機場航線少，飛機又舊又小，出國常要北上桃園搭機，很不方便。今年冬季日本熊本、札幌、岡山3大航線務必啟航，也要持續推動韓國濟州島、菲律賓宿霧及克拉克等航線，早日恢復疫前水準。

民航局人員回應，新闢的日本茨城航線預計7月啟航，熊本、札幌、岡山努力在今年冬季啟航，民航局會持續與國內航空公司協調新增航點、航班。至於飛機老舊問題，華航等公司已承諾引進新機。

立委許智傑在台鐵鳳山車站會勘時透露，高市府為串聯科技廊帶，已辦理左營－橋頭鐵路立體化計畫，擬在距台積電高雄廠最近處增設「台積電車站」，將來鳳山與屏東居民到台積電上班，搭台鐵就可抵達。

高市交通局表示，市府也初步評估鳳山－九曲堂鐵路立體化計畫，西起大智陸橋，東至大樹區九曲堂車站的台29線，全長約7.5公里，將在鳳山車站與後庄車站間設1座通勤車站，解決鐵路長年分隔地方的問題。許智傑指此案高架化經費約143億元，地下化約468億元，地下化的優點是沒噪音，不影響景觀及都市發展，但價格是高架化的3倍，台鐵需審慎評估。