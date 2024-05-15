屏東檸檬進入產季 農民憂颱風延遲性災害恐減產、價跌
檸檬將進入盛產，屏東縣檸檬產區約占全國6成產量，九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，檸檬今年產量恐受去年小犬颱風影響，出現延遲性災害，以往春果是檸檬產季豐收，但現今卻稀稀疏疏，恐減產5成，價格也不穩定，農民很懊惱。農業處表示，會持續關注產地產量，產量未受影響，預估減少約1到2成，農民也要做好果園管理。
龔泰文指著檸檬果樹，他說，進入春果採收階段，以往春果採收是檸檬產季最豐收，占整年7成，但現在果樹卻稀稀疏疏，「盛產不起來」，且價格不穩定，今年農曆過年期間，日式餐廳、燒烤店等需要，檸檬鮮果飆漲到1台斤100元，但之後下跌，兩周前還有1台斤40多元，這周1台斤18到20元。
種檸檬10多年吳姓農民說，今年檸檬產量跟去年相比僅剩約2到3成，量都變少了。屏東縣府農業處表示，產地訪查後，產量未受影響，預估減少約1到2成，本周價格1台斤18到20元，持續關注產地產量情況。小犬颱風災害補助，僅開放恆春半島全品項，非半島地區未提出申請。
農糧署副署長姚志旺說，今年檸檬產銷受去年氣候影響，可能造成後面受損，若發現損害，可先向鄉公所通報，資料會匯整縣府，達到一定面積，縣府邀集相關單位會勘，若達到一定程度就會公告救助。
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