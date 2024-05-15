快訊

免再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

獨／是否被餵藥？2幼子遭悶殺激烈掙扎 姊嘴角疑留「白色粉末」

中職／獅隊噩耗！林靖凱膝蓋韌帶撕裂 休10個月本季報銷

澎湖賞鷗季將登場 體驗生態之旅

中央社／ 澎湖縣15日電

夏候鳥「燕鷗」來了，觀光署澎湖國家風景區管理處17日起推出「春之賞鷗季」活動，搭配「夏之石滬季」，讓遊客在澎湖有獨一無二的生態之旅。

澎管處今天安排踩線團前往北海的吉貝嶼、目斗嶼、姑婆嶼、鐵砧嶼、險礁嶼等島嶼，進行巡滬體驗與觀賞燕鷗生態，一睹數以千計的燕鷗飛翔盛況與海洋島嶼美景，令人讚嘆。

澎湖國家風景區管理處表示，2024澎湖四季旅遊活動，在「冬之訪古季」之後，自17日起至7月5日止，接續推出「春之賞鷗季」與「南海跳島賞鷗」遊程，每個星期五出發，各有4個梯次。

澎管處表示，「燕鷗」屬於全島普遍的夏候鳥，每年4月至9月遷徙至澎湖南海的貓嶼、頭巾嶼、鐵砧嶼，再轉進至澎湖北海域的澎澎灘、青螺沙嘴、險礁、錠鉤嶼、雞善嶼與吉貝嶼等棲息產卵，7月會達最高峰，族群最多超過6000隻，被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，也有2016年在雞善嶼停棲的記錄。

南海 國家風景區 澎湖

延伸閱讀

7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋新口味開賣 「國際冰品節」任2件0元起

北海岸東北角海廢清不完 漁民：魚愈來愈少 海廢威脅大

澎湖珊瑚產卵季驚喜連連 馬公重光海堤也現粉紅浪潮

珊瑚衰敗、漁網纏繞 台灣這3大觀光海域生態壓力緊繃

相關新聞

影／甭再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

立委許智傑今天下午到台鐵鳳山車站會勘時透露，高雄市政府為了都市縫合、改善交通、串聯高雄重要科技廊帶，已在辦理左營-橋頭鐵...

高雄機場航班恢復7成3「未直航熊本」 陳其邁認1原因

疫後觀光復甦，高雄國際機場航點、航班恢復至疫情前程度分別為73%、83％，目前現有25處航點，交通部曾喊話一年內恢復所有...

新高雄火車站無地下連通道 陳其邁：興建是可行的

新高雄火車站二階工程進行中，但無地下連通道設計，議員今天質疑無法與商圈連結，也讓行人危險。市長陳其邁表示，已與台鐵等單位...

高市府聘律師費用「維持20年前行情」 議員憂沒人接案

高市法制局今年修正「高雄市政府所屬機關聘任律師原則及費用標準」，市府各機關聘用民事律師為一審5萬、二審6萬、三審5萬，行...

可能賭輸…蔡其昌：要積極練舞 邀啦啦隊女孩「一粒」一起跳應援舞

中華職棒明星對抗賽將在台北舉行，中華職棒會長、立委蔡其昌曾和今年加盟台鋼的葉保弟打賭相約，如果葉保弟入選明星賽，蔡將邀啦...

高雄下月登革熱恐破3千例 挨批年花3.4億防疫無效

高雄市登革熱去年共有3145例確診數，今年目前已累積145例，台南僅26例，高市衛生局預估6月底前將發生3千例，且今年東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。