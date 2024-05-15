影／甭再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

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聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

立委許智傑今天下午到台鐵鳳山車站會勘時透露，高雄市政府為了都市縫合、改善交通、串聯高雄重要科技廊帶，已在辦理左營-橋頭鐵路立體化計畫，將會在距離台積電最近的地方增設1座台鐵車站，名稱可能叫做「台積電車站」，將來鳳山與屏東的居民將來到台積電上班，不用轉搭捷運，「一車就可以抵達台積電！」

交通局說，鐵路地下化後為高雄市帶來便利的交通，但市區部分鐵路未立體化的路段，受到鐵路影響，不僅發展受阻、交通動線紊亂，高雄市政府已辦理左營-橋頭鐵路立體化計畫，並初步評估鳳山-九曲堂鐵路立體化計畫，解決鐵路分割地方道路問題。

許智傑說，台積電落腳楠梓產業園區，相關工作機會將帶來人潮，左營-橋頭鐵路立體化計畫中，台鐵在距離台積電最近的地方設立一座車站，可以便利鳳山、屏東的居民，直接搭火車就可以到台積電上班。交通局說，會納入左營-橋頭鐵路立體化可行性研究。

交通局表示，鳳山-九曲堂鐵路立體化計畫目的在改善地方交通，西起鳳山車站東側的大智陸橋，冬至大樹區九曲堂車站的台29線，全長約7.5公里，可串聯楠梓、仁武、和發等園區，並將會在鳳山車站與後庄車站之間設立1座通勤車站。

許智傑說，鳳山、大寮居民多年來要求讓鐵路地下化延伸到大寮，以帶動地方觀光發展，高雄市政府今天提出經費143億元的高架化或468億元的地下化方案構想。立委許智傑說，地下化方案沒有噪音、不會影響景觀、都市發展，受到多數居民歡迎，但價格是高架化的3倍，要由捷運局審慎評估。

鳳山區北門里長謝秀霞說，高雄鐵路地下化延伸到大寮，不論地下化或高架化的方案都好，最好能拆除大智陸橋，讓綠色園道延伸，帶動地方的發展與觀光，促進鳳山與大寮繁榮發展。

立委許智傑（左三）今天下午到台鐵鳳山車站會勘鐵路地下化延伸到大寮規畫情形。記者王勇超／攝影
立委許智傑（左三）今天下午到台鐵鳳山車站會勘鐵路地下化延伸到大寮規畫情形。記者王勇超／攝影

台積電 許智傑 高雄市

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