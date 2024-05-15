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愛河鳳凰花開 市府推薦520到高雄賞花用餐

中央社／ 高雄15日電

520即將到來，高雄愛河沿岸鳳凰花開，適合散步賞花。高雄市觀光局今天推薦周邊特色餐廳，於520當天前往消費有贈禮及優惠，歡迎民眾到高雄遊玩，度過浪漫時光。

高雄市觀光局今天新聞稿指出，浪漫520即將到來，高雄有河海山湖等特色景觀，更有代表愛情浪漫的「愛河」；目前沿岸種植的鳳凰花正值盛開季節，適合情侶、家人到愛河風景區散步賞花。

觀光局也建議遊客順道前往鄰近的特色餐廳、如觀光局委託民間經營的「白色戀人貨櫃屋」及「愛河走走」餐廳用餐，留下獨特回憶，歡度浪漫時光。

觀光局指出，520當天在「白色戀人貨櫃屋」點新台幣780元「自已烤雙人套餐」，或於「愛河走走」餐廳點780元情人節特別套餐，並於臉書打卡，將贈送愛情鎖1個。

另外，同樣由觀光局委託民間經營的「抒嗜人文茶飲」及「夢裡棧」餐飲，也在520當天推出優惠方案。

位於鳳山運動園區前體育路「抒嗜人文茶飲」，目前推出520活動套餐，特價520元。位於澄清湖畔文前路的「夢裡棧」餐廳，則推出「寵愛自己」1人獨享套餐．有各式泰式南洋主菜搭配炸物及時蔬等料理。

此外，高雄還有「米其林指南」、「必比登推介」、「米其林入選」等多家餐廳名單，推薦民眾前往用餐。更多高雄活動訊息及旅遊資訊，可上高雄旅遊網（https://khh.travel/ ）官網、臉書及IG查詢。ｉ

觀光局 餐廳 520

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