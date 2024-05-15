湖幼將活動義賣善款捐給金門家扶 幫助受扶助家庭

金湖國小附設幼兒園選在母親節前舉辦「愛的總動員 感恩百分百」活動，活動義賣共27680元全數捐贈金門家扶，金門家扶主任洪依帆與家扶吉祥物WaWa今天上午共同前往幼兒園參與捐贈儀式，並代表受扶助家庭向全體湖幼師生及家長致上感謝之意。

今天的捐贈儀式在校內廣場舉行，由金湖國小校長陳為信主持，代表全體幼兒園師生及家長將義賣所得捐贈給家扶中心，捐贈儀式另一個亮點為金湖國小的吉祥物阿金及小湖與家扶WaWa首次相見歡，小朋友看見家扶WaWa來到現場給予熱烈的歡迎與掌聲。

陳為信表示，感謝幼兒園師生及家長響應公益愛心義賣活動，因有大家的支持，才能讓活動順利圓滿成功，家扶每年皆會辦理兒童保護活動，以提升兒童自我保護的認知，也呼籲家長要好好陪伴孩子，關注兒童需求及狀況，讓兒童可以安心學習。

家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝湖幼對於家扶中心扶幼工作的一直以來支持，在這溫馨感恩的五月份，在湖幼陳偉彣主任的帶領下辦理這麼有意義的活動，除了透過闖關活動促進親子互動外，也讓全體師生及家長共同捐贈物資義賣，並將義賣所得捐贈給金門家扶，期望透過家扶的扶幼工作將這份愛心傳遞到有需要的弱勢兒童身上，讓兒童可以快樂穩定學習及成長。