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湖幼將活動義賣善款捐給金門家扶 幫助受扶助家庭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國小附設幼兒園辦「愛的總動員 感恩百分百」活動，今天將善款捐給金門家扶，象徵活動圓滿落幕。圖／讀者提供
金湖國小附設幼兒園辦「愛的總動員 感恩百分百」活動，今天將善款捐給金門家扶，象徵活動圓滿落幕。圖／讀者提供

金湖國小附設幼兒園選在母親節前舉辦「愛的總動員 感恩百分百」活動，活動義賣共27680元全數捐贈金門家扶，金門家扶主任洪依帆與家扶吉祥物WaWa今天上午共同前往幼兒園參與捐贈儀式，並代表受扶助家庭向全體湖幼師生及家長致上感謝之意。

今天的捐贈儀式在校內廣場舉行，由金湖國小校長陳為信主持，代表全體幼兒園師生及家長將義賣所得捐贈給家扶中心，捐贈儀式另一個亮點為金湖國小的吉祥物阿金及小湖與家扶WaWa首次相見歡，小朋友看見家扶WaWa來到現場給予熱烈的歡迎與掌聲。

陳為信表示，感謝幼兒園師生及家長響應公益愛心義賣活動，因有大家的支持，才能讓活動順利圓滿成功，家扶每年皆會辦理兒童保護活動，以提升兒童自我保護的認知，也呼籲家長要好好陪伴孩子，關注兒童需求及狀況，讓兒童可以安心學習。

家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝湖幼對於家扶中心扶幼工作的一直以來支持，在這溫馨感恩的五月份，在湖幼陳偉彣主任的帶領下辦理這麼有意義的活動，除了透過闖關活動促進親子互動外，也讓全體師生及家長共同捐贈物資義賣，並將義賣所得捐贈給金門家扶，期望透過家扶的扶幼工作將這份愛心傳遞到有需要的弱勢兒童身上，讓兒童可以快樂穩定學習及成長。

洪依帆指出，湖幼在每年家扶冬暖園遊會都會登記設攤，販售的內容琳瑯滿目，獲得現場大人小孩的喜愛，總是大排長龍銷售一空，在園遊會前幼兒園老師會與幼生共同討論販售的內容及製作宣傳海報、拍攝影片，讓幼生從小就參與公益活動，使愛心的種子從小在心中扎根，這份助人的力量特別有意義。

金湖國小附設幼兒園辦「愛的總動員 感恩百分百」活動，活動義賣27680元，由金湖國小校長陳為信（左三）將善款捐給金門家扶，由金門家扶主任洪依帆（右三）代表接受。圖／讀者提供
金湖國小附設幼兒園辦「愛的總動員 感恩百分百」活動，活動義賣27680元，由金湖國小校長陳為信（左三）將善款捐給金門家扶，由金門家扶主任洪依帆（右三）代表接受。圖／讀者提供

幼兒園 義賣 金門

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