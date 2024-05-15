高雄機場航班恢復7成3「未直航熊本」 陳其邁認1原因

疫後觀光復甦，高雄國際機場航點、航班恢復至疫情前程度分別為73%、83％，目前現有25處航點，交通部曾喊話一年內恢復所有航班，但議員認為僅剩1個月時間，還有近2成未恢復，就連高雄姊妹市熊本縣如今也未復航，此外針對小將機場擴建，也有議員認為工程必須確保聯外道路中山四路交通未受影響。

高雄市議員黃香菽日前在議會質詢時提出，近日因台積電設廠引發話題的日本熊本線，原本在疫情前在高雄國際機場每月有3班直航班機，但目前並未恢復航班，現在高雄、熊本都有台積電進駐，恢復直航可有助於兩國科技人才交流，高雄市眾多姊妹市中，僅釜山於去年恢復每周4個航班。

市議員蔡武宏表示，疫情前高雄小港機場每周有37處國外站點、共368個航班，至112年7月時，已恢復至20處站點、205個航班，今年夏季預計會恢復至25處站點、300個航班，相較桃園國際機場的93處站點、2105個航班仍是差一大截，許多高雄人只能搭車至桃園機場才能搭特定航班。

「機場前聯外道路中山四路是往返市區的重要要道！」蔡武宏提到，高雄國際機場明年開始斥資880億、二階段打造國內、國際新航廈，他擔心整體工程會影響中山四路的交通便利性，中山四路平時在早上6點半至8點、下午4點至5點，平均每小時車流量達1500輛，在明天大型機具進駐機場後，恐釀當地車潮堵塞。

高雄市長陳其邁表示，目前高雄國際機場班次與疫情前相比，總數已無明顯差異，但站點需要考量對方國家疫情恢復情形，例如姊妹市熊本市機場、東京機場都因當地地勤量能不足，當地機場作業無法負擔，導致高雄端無法開設站點，高市府已持續向熊本爭取，也會向東北亞、東南亞國家爭取增加航班。

交通局長張淑娟表示，機場擴建計畫第一期工程主要在機場前停車場，民航局在施工前會提出交通影響評估報告，提交給市府審議把關，交通局會要求相關配套減低中山四路的交通衝擊，目前市府仍未收到報告。觀光局長高閔琳說，目前是日本當地機場人力不足應付新增航班，高雄市府目前會先以旅行社包機方式，仍在洽談中。