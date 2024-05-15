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新高雄火車站無地下連通道 陳其邁：興建是可行的

中央社／ 高雄15日電
新高雄火車站二階工程進行中，但無地下連通道設計，議員今天質疑無法與商圈連結，也讓行人危險。報系資料照／記者王勇超攝影
新高雄火車站二階工程進行中，但無地下連通道設計，議員今天質疑無法與商圈連結，也讓行人危險。報系資料照／記者王勇超攝影

新高雄火車站二階工程進行中，但無地下連通道設計，議員今天質疑無法與商圈連結，也讓行人危險。市長陳其邁表示，已與台鐵等單位開會，以現在工法技術，興建是可行的。

國民黨高雄市議員黃香菽今天在議會質詢指出，新高雄火車站二階工程進度逾80％，即將完工，但旅客出入動線全採平面進出，沒有像台北一樣有地下連通道設計，造成新車站仿佛獨立存在般，與周邊社區、商圈沒有連結。

黃香菽說，新高雄火車站缺乏連通道，除影響與商圈連結，也讓行人必須在車站外出入，行走在汽機車車陣中，相當危險。過去曾有議員提議興建高架連通道，但交通局指高架連通道會影響車站外觀，唯一能做的就是地下連通道。

黃香菽認為，新高雄火車站即將完工，也應該把地下連通道做好，希望能在完工啟用時就一併完成地下連通道，不要開始使用新車站後還在施工。此外，高雄捷運的聯開案也都應該做好連通道設計，不要像新高雄火車站一樣。

對於可否興建新高雄火車站地下連通道，陳其邁答詢表示，「答案是可以」，副市長林欽榮跟工程單位、台鐵開過會，以現在工法技術，興建地下連通道是可行的。至於捷運聯開案，則會利用聯合開發等方式，自然而然有連通道設計。

火車站 議員 陳其邁 高雄市

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