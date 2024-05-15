高市府聘律師費用「維持20年前行情」 議員憂沒人接案

高市法制局今年修正「高雄市政府所屬機關聘任律師原則及費用標準」，市府各機關聘用民事律師為一審5萬、二審6萬、三審5萬，行政訴訟為5萬，議員提疑認為不符市場行情，恐導致律師接案機率低、訴訟無人處理，影響行政效能；連律師出生的議長康裕成也說「這是20多年前的收費標準」，市長陳其邁承諾改進。

高雄市法制局今年修改「高雄市政府所屬機關聘用律師原則及費用規定」，其中民事一審為5萬、二審6萬、三審5萬，刑事訴訟三審皆為5萬，行政訴訟則為5萬，與2011年訂定版本費用幾乎相同；議員蔡金晏認為金額太低，對高雄市執業律師誘因不高，「律師幹嘛賺這些小錢」，律師公會也不太可能承接市府法律案件。

蔡金晏表示，律師普遍不願接市府司法案件，恐造成「劣幣驅逐良幣」，導致訴訟勝訴率下降，此外在第一線面對市民的公務員常面對訴訟問題，許多地方建設礙於法規問題，例如需取得民眾同意書等，常導致民眾對政府提告，這是有強大的法律團隊才能讓公務人員放心，不影響後續行政效能。

「台北市府律師收費比照律師公會，其他六都都沒有制定費用！」蔡金晏認為，律師公會收費是以每次開庭為一單位，而非每審為單位，建議市府應回歸市場常態收費，否則若面臨大財團的強大法律攻防，市府恐無法負荷；市長陳其邁表示，會檢討其費用機制，增加其收費的彈性。高雄市議長康裕成也說「這收費是我20多年前，還未當議員時的行情」。