高雄下月登革熱恐破3千例 挨批年花3.4億防疫無效

高雄市登革熱去年共有3145例確診數，今年目前已累積145例，台南僅26例，高市衛生局預估6月底前將發生3千例，且今年東南亞登革熱疫情加劇，高雄已有10例境外移入，去年高市支出3.4億經費防治疫情、動員26萬人次，議員批市府防治會議層級不高，動用大量金錢與人力仍無法減緩疫情，基層人仰馬翻。

今年高雄市已有135例登革熱確診個案，另外有10例境外移入個案，共145例，反觀台南目前僅有26例，高雄境外移入個案在去年同期也僅有7例，來源以印尼和馬來西亞近7成；議員劉德林表示，登革熱疫情發生頻率約每3至4年一週期，今年恰逢疫情擴大，尤其高雄市的疫情嚴重，市府應該更有效率的防範。

「衛生局預計今年6月登革熱確診數已達3千例！」劉德林說，去年衛生局在防治登革熱花了1億7千萬、民政局在里長維護經費花了7千萬、環保局在清消作業上也花了1億，總共約3.4億，去年高雄市共發生3145例，衛生局動員26萬人次，今年疫情若加劇，經費與動員人力恐提升，對市府是沈重負擔，基層人仰馬翻。

衛生局每周召集各單位做疫情檢討會議，平時多由衛生、民政、環保局3位副局長出席主持會議，劉德林指出，過去在縣府時代是由副縣長主持會議，針對案例逐一檢討反堵，但如今會議層級不高，導致無法有效率啟動防疫，才導致防疫經費拉高、人力動員居高不下，「根本漫無章法，到最後疫情遍地開花、無法控制！」

陳其邁表示，今年東南亞的登革熱疫情比去年嚴重，目前採取策略是「決戰境外」，將境外個案做好TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），結合各醫療院所做到早期診斷並治療，病患具備抗體後就能將打斷傳染鏈；他強調對比其他國家，高雄在登革熱防治已有明顯成效，阻止個案指數成長。

針對將防疫會議層級提高，陳其邁強調會親自督軍，每2週市政會議要求各局處報告防治狀況；他補充，因疫情嚴峻，今年預算許可下，各里里建設經費會由原本1年10萬調至12萬。衛生局長黃志中說，今年已提早在2月做社區清消，本月開始對4大熱區與12個重點區擴大清消，目標訂在6月底前確診數低於500例。