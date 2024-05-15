快訊

中國害怕音樂造反？香港 YouTube 禁播〈願榮光歸香港〉

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

有共犯？遭悶殺2子女疑生前被下藥 1男1女遭傳喚、檢警擇期解剖

澎湖珊瑚產卵季驚喜連連 馬公重光海堤也現粉紅浪潮

中央社／ 澎湖縣15日電

珊瑚產卵季登場後，澎湖海域遍地傳喜訊，連馬公重光海堤沿岸今天也首見大型紅潮，隨著吹北風的海潮漂流內灣，顯見澎湖內海淺坪珊瑚礁群生長情形良好。

珊瑚礁的產卵季，一般在農曆3月23日媽祖生日前後達高峰，澎湖海域自今年4月底起，在澎湖西嶼橫礁海域、七美月鯉灣、臥牛坪及鎖港杭灣等南、北海域，先後出現珊瑚產卵的紅潮奇景。

今天上午，馬公重光海堤也出現粉紅浪潮，隨著浪潮漂流至沿岸，紅通通一片，不少民眾直說，第一次在這麼近海岸看到珊瑚產卵粉紅海美景。

水試所澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅接受中央社記者電訪表示，對於今天在馬公重光海堤沿岸出現珊瑚產卵的紅潮，研判可能是澎湖內海的大倉、通樑或瓦硐等海域珊瑚礁所產的卵，由於目前還吹北風，紅潮隨著浪潮漂流至重光沿岸。

謝恆毅表示，澎湖位處亞熱帶，珊瑚礁群產卵期，會隨珊瑚礁的生殖腺與水溫變化，分批持續產卵，依最近2年紀錄，澎湖海域今年珊瑚產卵期也可能會持續至6月間。

澎湖 珊瑚 馬公

延伸閱讀

澎湖花火「風中綻放」！無人機表演惜因強風擾亂取消

飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

澎湖表揚模範母親及婆媳 她近40名兒孫大陣仗祝賀

澎湖民宿闆娘見人夫乾柴烈火 互傳「愛液」不倫曝要賠20萬

相關新聞

高市府聘律師費用「維持20年前行情」 議員憂沒人接案

高市法制局今年修正「高雄市政府所屬機關聘任律師原則及費用標準」，市府各機關聘用民事律師為一審5萬、二審6萬、三審5萬，行...

新高雄火車站無地下連通道 陳其邁：興建是可行的

新高雄火車站二階工程進行中，但無地下連通道設計，議員今天質疑無法與商圈連結，也讓行人危險。市長陳其邁表示，已與台鐵等單位...

可能賭輸…蔡其昌：要積極練舞 邀啦啦隊女孩「一粒」一起跳應援舞

中華職棒明星對抗賽將在台北舉行，中華職棒會長、立委蔡其昌曾和今年加盟台鋼的葉保弟打賭相約，如果葉保弟入選明星賽，蔡將邀啦...

高雄下月登革熱恐破3千例 挨批年花3.4億防疫無效

高雄市登革熱去年共有3145例確診數，今年目前已累積145例，台南僅26例，高市衛生局預估6月底前將發生3千例，且今年東...

520登記結婚 屏縣萬丹戶所推復古「牛車迎親」祝喜犇幸福

520諧音「我愛你」，也是每年熱門結婚日，屏東縣內各個戶政事所舉辦520幸福周Ｘ結婚登記送好禮，其中萬丹戶政事務所當天推...

高雄阿勃勒盛開 金黃帷幕罩輕軌

近日各地阿勃勒開花綻放，美不勝收，高雄市區許多地方行道樹種植阿勃勒，其中凱旋路上C2到C3站間的輕軌段，因阿勃勒種得密集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。