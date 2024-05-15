澎湖珊瑚產卵季驚喜連連 馬公重光海堤也現粉紅浪潮
珊瑚產卵季登場後，澎湖海域遍地傳喜訊，連馬公重光海堤沿岸今天也首見大型紅潮，隨著吹北風的海潮漂流內灣，顯見澎湖內海淺坪珊瑚礁群生長情形良好。
珊瑚礁的產卵季，一般在農曆3月23日媽祖生日前後達高峰，澎湖海域自今年4月底起，在澎湖西嶼橫礁海域、七美月鯉灣、臥牛坪及鎖港杭灣等南、北海域，先後出現珊瑚產卵的紅潮奇景。
今天上午，馬公重光海堤也出現粉紅浪潮，隨著浪潮漂流至沿岸，紅通通一片，不少民眾直說，第一次在這麼近海岸看到珊瑚產卵粉紅海美景。
水試所澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅接受中央社記者電訪表示，對於今天在馬公重光海堤沿岸出現珊瑚產卵的紅潮，研判可能是澎湖內海的大倉、通樑或瓦硐等海域珊瑚礁所產的卵，由於目前還吹北風，紅潮隨著浪潮漂流至重光沿岸。
謝恆毅表示，澎湖位處亞熱帶，珊瑚礁群產卵期，會隨珊瑚礁的生殖腺與水溫變化，分批持續產卵，依最近2年紀錄，澎湖海域今年珊瑚產卵期也可能會持續至6月間。
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