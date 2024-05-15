520登記結婚 屏縣萬丹戶所推復古「牛車迎親」祝喜犇幸福

520諧音「我愛你」，也是每年熱門結婚日，屏東縣內各個戶政事所舉辦520幸福周Ｘ結婚登記送好禮，其中萬丹戶政事務所當天推出，體驗復古「牛車迎親」，寓意喜「犇」幸福，當天上午登記新人可搭乘體驗，各戶所設計結婚拍照區、贈喜氣禮物祝福新人。

民政處指出，今年以「屏東520 此生龍愛你」為主題，從5月14日至5月20日在縣內各戶政事務所舉辦520幸福周×結婚登記送禮活動，期盼讓新人們在寓意美好日子裡，感受專屬幸福的浪漫氛圍。

民政處表示，縣府去年起推生育津貼補助，每名新生兒發給2萬元、各鄉鎮加碼提供生育補助外，也配合行政院「0到6歲國家一起養」政策，推出一系列友善育兒福利，盼將屏東打造成為安居樂業、希望幸福的城市外，也祝福新人永浴愛河、早生貴子。

民政處表示，為節省新人臨櫃等待時間，今年除了可以預約5月20日當天辦理結婚登記外，也可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辧理結婚登記，並指定20日為結婚登記日。

各戶政事務所設計各種造型牆，布置拍照區，每個戶所推出的登記好禮各有不同。屏東市戶所贈14吋行李箱及7吋循環扇各1個，祝福新人「浪漫蜜月輕旅行，一卡皮箱走透透，開心出遊好孕來，幸福成家在屏東」。

東港戶所全新打造立體布景式網美造型牆，活動期間贈「愛你999黃金香氛皂禮盒」，祝新人愛情如黃金般純淨長久、相互「皂」顧一輩子，5月20日邀請網路畫家Fish現場創作專屬新人的Q版紀念畫。

里港戶所贈客製化稻米禮盒1份，祝福新人幸福來「稻」，指定520結婚生效、拍照打卡上傳幸福照片再送加碼禮及家電微波爐、電磁爐、氣炸烤箱摸彩券。

萬丹戶所在5月20日上午邀請新人體驗復古「牛車迎親」婚禮，搭配現場薩克斯風演奏，祝福新人「喜犇幸福」，活動期間贈「520甜蜜兌換券」，指定20日結婚生效再送限定加碼禮。

恆春戶所於5月20日邀請民謠爵士樂團現場演奏，活動期間贈送金鏟子及沐浴禮盒組，並加碼提供飯店住宿券、餐券、行李箱等摸彩禮。

枋寮戶所贈送多功能料理鍋、枋寮德興宮註生娘娘加持過的金鏟子禮盒及毛巾熊一對，祝福新人「愛情升溫」、早生貴子。

內埔戶所仿客家婚禮意境擺設客家花轎供新人拍照，事先預約者致贈皮雕藝術家賴春菊老師設計的限量排灣族Q版皮雕作品。

潮州戶所精心布置仿新人過烘爐、互敬甜茶、戴戒指之傳統婚禮情境，邀請媒人婆贈予新人吉祥語錄，並贈送精美禮盒。