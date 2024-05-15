中芸漁港擴建 想拚觀光

高雄市林園區中芸漁港是區內最大漁港，正進行漁筏泊區興建工程，預計8月啟用，將解決目前停泊位不足問題。地方希望未來在港邊興建漁貨展售中心，發展觀光漁業，配合興建中的林園捷運，打造連結屏東小琉球的觀光航線。

林園區漁會秘書劉瑞卿表示，林園區有3座漁港，港埔、汕尾漁港淤積嚴重，船筏全都擠到中芸漁港，颱風來時港內根本停不下，漁民只能停到旗津或屏東鹽埔漁港，路途遙遠，還得派人顧船，很不便。

立委林岱樺昨邀漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會等單位會勘，里長到場關心。林岱樺說，她在高雄縣市合併後爭取中芸漁港碼頭改建、泊區疏浚、漁港管理站新建、東防波堤第2期延長等工程，提升港區漁船停泊靜穩度。但港區停泊不足，她繼續爭取漁筏泊區擴建工程。

此案總經費3.6億元，新闢建漁筏泊區位於西防波堤及西導流堤間，碼頭總長672公尺、水域面積約2.8公頃、水深3.5公尺，完工後可容納90艘船筏停泊，預計7月完工、8月啟用。

林園區里聯會主席洪進財說，雖還未完工但漁港煥然一新，可遠眺小琉球。中汕里長黃國發說，堤岸有彩繪，希望未來發展觀光漁業。

漁業署表示，中芸漁港如何轉型發展觀光，會與相關單位討論；市府海洋局表示，若發展觀光漁業，漁港未來也可規畫停泊遊艇，另外若港邊蓋新大樓，原漁會大樓可規畫轉型為觀光用途。