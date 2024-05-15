高雄阿勃勒盛開 金黃帷幕罩輕軌

近日各地阿勃勒開花綻放，美不勝收，高雄市區許多地方行道樹種植阿勃勒，其中凱旋路上C2到C3站間的輕軌段，因阿勃勒種得密集，金黃色花海開成一片，是輕軌期間限定「金黃帷幕」，吸引民眾拍照。

高雄市工務局表示，阿勃勒是原產於南亞印度及斯里蘭卡的落葉喬木，因花朵為金黃色，花語為金色之戀，約5至6月為盛花期，花序成串下垂，花瓣質地輕柔，常隨風吹拂而飄落，盛開時隨風大量落下花瓣，有「黃金雨」的美稱。

阿勃勒在高雄適應性甚佳，在左營區九如四路，苓雅區和平路、光華路、林德街、廣州一街，鳳山區南京路、輜汽路，楠梓區高雄大學路、援中路都有阿勃勒的蹤跡。

高雄輕軌位於凱旋路上的C2凱旋瑞田到C3前鎮之星站間有一段長約250公尺「輕軌阿勃勒花步道」，輕軌經過時，車上乘客可短暫經歷一道金黃帷幕。

沈姓遊客搭乘輕軌經過此段特地下車拍照，他說，整片阿勃勒開滿黃色花朵，輕軌車廂當背景拍照，「實在太美了！」