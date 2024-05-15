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屏監導入關懷犬 受刑人解憂

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東監獄與屏東科技大學昨簽訂策略聯盟備忘錄，屏科大工作犬訓練中心提供師資，在屏東監獄推動「監獄社交關懷犬」訓練課程。

屏東監獄表示，引進關懷犬，可以讓受刑人身心放鬆，舒緩監禁壓力，透過關懷犬陪伴，增加安全感與減少孤獨感，規畫工作犬培訓課程。

屏東監獄表示，監獄有近2300名收容人，65歲以上收容人145人、身心障礙收容人86人、10年以上長刑期收容人1082人，老年化、精神問題、家庭支持薄弱是監獄收容人個別處遇的隱憂。

立委鍾佳濱關注受刑人生命教育，倡議監所內推動物輔助治療，鍾佳濱說，屏東監獄附近流浪犬造成困擾，此計畫可導入動物治療，預防再犯、幫助復歸社會，也可改善流浪犬問題，對監獄、受刑人、社區都有助益。

昨簽訂策略聯盟備忘錄，法務部長蔡清祥到場，蔡清祥說，訓犬員指導，讓收容人認識犬隻習性，培養收容人興趣與專業能力，期待與屏科大合作順利，開啟矯正機關生命教育新篇章。

屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍說，監獄關懷犬計畫美國始於1998年，美國現行許多監獄採行。訓練師挑選適合犬隻，訂定人犬培訓計畫。

監獄關懷犬台灣最早是新竹監獄推行，因疫情未延續。屏東監獄將監獄內原來的菇菇園拆除，規畫為關懷犬預定地，未來篩選關懷犬輔助支持成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱等進行訓練。

屏東 屏科大 監獄

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