高雄偷拍案頻傳 議員促反針孔

公眾場所偷拍案頻傳，高市議員質詢指出，高市去年性影像犯罪件數510件，今年至4月242件性影像犯罪，3月還爆出國小校長偷拍案，北市12年前即頒布公共場所防止針孔攝影暫行辦法，規定各類場所每月至少1次反針孔偵測，要求高雄比照擬定防止針孔攝影管理辦法，在捷運、文化場館廁所內執行反針孔政策並廣設反偷拍公告；市府指出，會要求各單位執行反偷拍措施，研擬對私領域訂定自治條例。

高市議員黃彥毓說，性影像在網路散布，後續下架流程繁瑣也難掌握，國外伺服器只能屏蔽網頁，下架後仍有高度流傳風險，建議制定防針孔攝影管理辦法。

警方分析偷拍類型，除一般手機偷拍，最常見是針孔攝影機，遠端接收和記憶卡錄製，公廁、旅館房間是最常見；一名警官表示，偷拍屬告訴乃論，很多人遭拍並不自知，罰不到偷拍者，訂定自治條例，對民眾是多層保障。

員警認為，北市對偷拍行為有行政裁罰辦法，高雄公共場所或旅館業者並無規範，「只能靠業者良心，保障投宿者隱私」，一般人不易操作反針孔軟體，平時注意所在地有沒有奇怪紅色燈光，以免遭偷拍而不自知。

法制局長王世芳表示，公部門可使用行政規則，強制公家單位執行反偷拍，私領域如百貨公司、餐廳等須訂地方自治條例，市府會討論主責機關朝此方向進行。

高捷表示，全線各車站廁間每天做反偷拍訊號檢查；文化局指出，各文化場館公廁均有緊急按鈴，廁所外通道設監視器，會適時運用反針孔偵測。

教育局研議提供各級學校反偷拍設備，增列為校園安全自主檢核表。社會局所屬單位會在廁所入口處貼反偷拍警語，值班、清潔人員不定期巡視，也陸續在廁所裝反偷拍偵測器，每2周巡檢偵測。