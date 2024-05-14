封閉電廠轉化藝術作品 「軍魂之光」獲美設計金獎

第2屆馬祖藝術島作品「國家需要你：軍魂之光」獲美國謬思設計獎（MUSE Design Awards）金獎。該作品因展期結束，目前並未對外開放。

連江縣文化處日前公布消息，第2屆馬祖國際藝術島作品「國家需要你：軍魂之光」，獲得美國繆思設計獎的金獎肯定。 該作品為策展計畫「島嶼生息—島嶼時光」一環，由台電公共藝術團隊策劃，藝術家為隱照明設計顧問公司。

軍魂之光將昔日軍管時代的北竿午沙軍魂發電廠，轉化成公共藝術作品，並於去年藝術島展覽期間首度對外開放。電廠內可看到由陸軍257師（軍魂部隊）施工裝置的2部西德MAN公司製的柴油發電機組，依然矗立在坑道中，靜默的伴著歲月的流逝。馬祖解除軍事30年，人們再次透過燈光回顧過去的歷史。

文化處說明，繼策展計畫「島嶼風景」3月獲得全球知名設計競賽2024年iF設計獎、整體計畫本月獲得義大利A' Design 設計獎之後，此次軍魂之光再度勇奪美國繆思設計獎金獎，也是國際設計界對第2屆馬祖國際藝術島的再次肯定。

雖然「軍魂之光」目前並未對外開放，但若民眾想一探馬祖國際藝術島，可前往馬祖國際藝術島Facebook專頁查詢「留存作品地圖」（查詢網址：https://reurl.cc/xaLeDE），便可按圖索驥欣賞各島的藝術作品。