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高雄阿勃勒大盛開 輕軌期間限定「金黃圍幕」在這裡

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
近日高雄市阿勃勒大盛開，凱旋路上C2到C3站間的輕軌段金黃色花海開成一片，是輕軌期間限定的「金黃圍幕」。記者潘奕言／攝影
近日高雄市阿勃勒大盛開，凱旋路上C2到C3站間的輕軌段金黃色花海開成一片，是輕軌期間限定的「金黃圍幕」。記者潘奕言／攝影

近日阿勃勒大盛開，各地都有阿勃勒開花綻放，美不勝收的美景。高雄市區許多地方行道樹都種植阿勃勒，其中凱旋路上C2到C3站間的輕軌段，因阿勃勒種得密集，金黃色花海開成一片，是輕軌期間限定的「金黃圍幕」，吸引許多民眾前來拍照。

高雄市工務局表示，阿勃勒是原產於南亞印度及斯里蘭卡的落葉喬木，因花朵為金黃色，花語為金色之戀，約5至6月為盛花期，花序成串下垂，花瓣質地輕柔，常隨風吹拂而飄落，盛開時隨風大量落下的花瓣，有「黃金雨」的美稱。

阿勃勒適合全日照溫暖環境，在高雄適應性甚佳，目前高雄包括左營區九如四路，苓雅區和平路、光華路、林德街、廣州一街，鳳山區南京路、輜汽路，楠梓區高雄大學路、援中路都有阿勃勒的蹤跡，公園中也很常見。

高雄輕軌位於凱旋路上的C2凱旋瑞田到C3前鎮之星站間也有一段長約250公尺的「輕軌阿勃勒花步道」，盛開花朵形成一條金黃色人行隧道，輕軌從旁經過時，車上乘客可短暫經歷一道金黃圍幕，也成為許多民眾打卡拍照景點。

沈姓民眾從桃園搭普悠瑪號到高雄玩，轉乘輕軌環繞高雄市一圈，經過此段時特地下車拍照，他說，欣賞整片阿勃勒開滿黃色花朵，配合輕軌車廂當背景拍照，實在太美了。

公園處說明，今年南部地區氣候溫暖加上春季降雨量少，高雄市阿勃勒部分路段盛開，部分路段含苞待放正要開花，民眾可把握花期欣賞。

近日高雄市阿勃勒大盛開，凱旋路上C2到C3站間的輕軌段金黃色花海開成一片，是輕軌期間限定的「金黃圍幕」。記者潘奕言／攝影
近日高雄市阿勃勒大盛開，凱旋路上C2到C3站間的輕軌段金黃色花海開成一片，是輕軌期間限定的「金黃圍幕」。記者潘奕言／攝影
近日高雄市阿勃勒大盛開，凱旋路上C2到C3站間的輕軌段的「輕軌阿勃勒花步道」，金黃色花海開成一片。記者潘奕言／攝影
近日高雄市阿勃勒大盛開，凱旋路上C2到C3站間的輕軌段的「輕軌阿勃勒花步道」，金黃色花海開成一片。記者潘奕言／攝影

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