屏東監獄與屏科大工作犬訓練中心合作 開辦監獄關懷犬

屏東監獄與屏東科技大學今簽訂策略聯盟備忘錄，由屏科大工作犬訓練中心提供師資，在屏東監獄推動「監獄社交關懷犬」訓練課程。屏東監獄表示，引進關懷犬，讓受刑人身心放鬆，舒緩監禁壓力，透過犬隻陪伴，增加安全感與減少孤獨感，降低受刑人身心疾患發作的可能，並規畫工作犬培訓課程。

屏東監獄表示，監獄有近2300名收容人，65歲以上收容人145人、身心障礙收容人86人、10年以上長刑期收容人有1082人，老年化、精神問題、家庭支持薄弱是監獄收容人個別處遇的隱憂。

立委鍾佳濱關注受刑人生命教育議題，倡議在監所內推動動物輔助治療，鍾佳濱說，屏東監獄附近的流浪犬造成困擾，透過此計畫不只可導入動物治療，預防再犯、幫助復歸社會，也可改善附近的流浪犬問題，對監獄、受刑人、社區都有助益，一舉數得。

今天簽訂策略聯盟備忘錄，法務部長蔡清祥到場見證，蔡清祥說，藉由訓犬員指導與悉心規畫，能使收容人進一步瞭解犬隻習性、犬隻訓練及照養技術，培養收容人興趣與專業能力，並在潛移默化中達到改悔向上的目標，期待屏東監獄與屏東科技大學能合作順利，開啟矯正機關生命教育的新篇章。

屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍說，美國在199年推動監獄關懷計畫，目前美國有許多監獄都採行。監獄關懷犬，將由訓練師負責挑選適合的犬隻，訂定人犬培訓計畫。