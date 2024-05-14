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屏東監獄與屏科大工作犬訓練中心合作 開辦監獄關懷犬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東監獄拆除監獄內原來的菇菇園規畫為關懷犬飼養預定地。未來預計篩選關懷犬輔助支持的成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者，進行訓練。記者劉星君／攝影
屏東監獄拆除監獄內原來的菇菇園規畫為關懷犬飼養預定地。未來預計篩選關懷犬輔助支持的成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者，進行訓練。記者劉星君／攝影

屏東監獄與屏東科技大學今簽訂策略聯盟備忘錄，由屏科大工作犬訓練中心提供師資，在屏東監獄推動「監獄社交關懷犬」訓練課程。屏東監獄表示，引進關懷犬，讓受刑人身心放鬆，舒緩監禁壓力，透過犬隻陪伴，增加安全感與減少孤獨感，降低受刑人身心疾患發作的可能，並規畫工作犬培訓課程。

屏東監獄表示，監獄有近2300名收容人，65歲以上收容人145人、身心障礙收容人86人、10年以上長刑期收容人有1082人，老年化、精神問題、家庭支持薄弱是監獄收容人個別處遇的隱憂。

立委鍾佳濱關注受刑人生命教育議題，倡議在監所內推動動物輔助治療，鍾佳濱說，屏東監獄附近的流浪犬造成困擾，透過此計畫不只可導入動物治療，預防再犯、幫助復歸社會，也可改善附近的流浪犬問題，對監獄、受刑人、社區都有助益，一舉數得。

今天簽訂策略聯盟備忘錄，法務部長蔡清祥到場見證，蔡清祥說，藉由訓犬員指導與悉心規畫，能使收容人進一步瞭解犬隻習性、犬隻訓練及照養技術，培養收容人興趣與專業能力，並在潛移默化中達到改悔向上的目標，期待屏東監獄與屏東科技大學能合作順利，開啟矯正機關生命教育的新篇章。

屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍說，美國在199年推動監獄關懷計畫，目前美國有許多監獄都採行。監獄關懷犬，將由訓練師負責挑選適合的犬隻，訂定人犬培訓計畫。

監獄關懷犬台灣最早是新竹監獄推行，後來因疫情未延續。屏東監獄典獄長蔡景裕說，拆除監獄內原來菇菇園規畫為關懷犬飼養預定地。未來預計篩選關懷犬輔助支持的成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者，進行訓練。

屏東科技大學工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍示範工作犬平日的應用情況。記者劉星君／攝影
屏東科技大學工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍示範工作犬平日的應用情況。記者劉星君／攝影
屏東監獄拆除監獄內原來的菇菇園規畫為關懷犬飼養預定地。未來預計篩選關懷犬輔助支持的成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者，進行訓練。記者劉星君／攝影
屏東監獄拆除監獄內原來的菇菇園規畫為關懷犬飼養預定地。未來預計篩選關懷犬輔助支持的成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者，進行訓練。記者劉星君／攝影
屏東監獄與屏東科技大學今簽訂策略聯盟備忘錄，在法務部長蔡清祥（左三）、立委鍾佳濱（左二）見證下，將提供監獄社交關懷犬的訓練課程。記者劉星君／攝影
屏東監獄與屏東科技大學今簽訂策略聯盟備忘錄，在法務部長蔡清祥（左三）、立委鍾佳濱（左二）見證下，將提供監獄社交關懷犬的訓練課程。記者劉星君／攝影

受刑人 屏東 監獄

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