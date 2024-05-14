林園中芸漁港擴建盼發展觀光漁業 期望打造小琉球航線

高雄市林園區中芸漁港是區內最大漁港，大部分船筏都停在這，目前正在進行「漁筏泊區興建工程」，預計8月啟用，將解決目前停泊位不足問題。地方也希望未來在港邊興建漁貨展售中心，發展觀光漁業，配合興建中的林園捷運，打造連結小琉球的觀光航線。

林園區漁會秘書劉瑞卿表示，林園區有3座漁港，其中港埔、汕尾漁港淤積嚴重，船筏全都擠到中芸漁港停泊，尤其颱風來時港內根本停不下，漁民只能停到旗津或是屏東鹽埔漁港，除了路途遙遠，還得派人到前往顧船，非常不便。

立委林岱樺表示，她在高雄縣市合併後爭取中芸漁港碼頭改建、泊區疏浚及漁港管理站新建、東防波堤第二期延長等工程，有效提升港區漁船停泊靜穩度。但港區停泊不足，他因此繼續爭取漁筏泊區擴建工程。

此案總經費3.6億元，新闢建漁筏泊區位於西防波堤及西導流堤間，碼頭總長672公尺、水域面積約2.8公頃、水深3.5公尺，完工後可容納90艘船筏停泊，預計7月完工、8月啟用。

林岱樺今日邀集漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會等單位到場會勘，林園區各里長也到場關心。林園區里聯會主席洪進財說，雖然還未完工，但整個漁港煥然一新，還可以遠眺小琉球，非常漂亮。中汕里長黃國發說，目前堤岸同步進行彩繪，希望未來能發展觀光漁業，帶動地方發展。

林岱樺說，完工後中芸漁港有足夠水域停泊林園的漁船筏，港埠資源集中可發揮漁港最大功能，有利林園漁業發展。未來會與漁業署、高市海洋局討論港邊漁貨拍賣市場、展售中心興建事宜，進一步打造林園觀光漁業。