快訊

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

世芯重訊公告 最大客戶亞馬遜參與其私募

阿富汗水災逾342死，幼童滿身泥漿獲救令人心疼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林園中芸漁港擴建盼發展觀光漁業 期望打造小琉球航線

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
立委林岱樺今日邀集漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會、各里長，會勘中芸漁港漁筏泊區興建工程。記者潘奕言／攝影
立委林岱樺今日邀集漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會、各里長，會勘中芸漁港漁筏泊區興建工程。記者潘奕言／攝影

高雄市林園區中芸漁港是區內最大漁港，大部分船筏都停在這，目前正在進行「漁筏泊區興建工程」，預計8月啟用，將解決目前停泊位不足問題。地方也希望未來在港邊興建漁貨展售中心，發展觀光漁業，配合興建中的林園捷運，打造連結小琉球的觀光航線。

林園區漁會秘書劉瑞卿表示，林園區有3座漁港，其中港埔、汕尾漁港淤積嚴重，船筏全都擠到中芸漁港停泊，尤其颱風來時港內根本停不下，漁民只能停到旗津或是屏東鹽埔漁港，除了路途遙遠，還得派人到前往顧船，非常不便。

立委林岱樺表示，她在高雄縣市合併後爭取中芸漁港碼頭改建、泊區疏浚及漁港管理站新建、東防波堤第二期延長等工程，有效提升港區漁船停泊靜穩度。但港區停泊不足，他因此繼續爭取漁筏泊區擴建工程。

此案總經費3.6億元，新闢建漁筏泊區位於西防波堤及西導流堤間，碼頭總長672公尺、水域面積約2.8公頃、水深3.5公尺，完工後可容納90艘船筏停泊，預計7月完工、8月啟用。

林岱樺今日邀集漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會等單位到場會勘，林園區各里長也到場關心。林園區里聯會主席洪進財說，雖然還未完工，但整個漁港煥然一新，還可以遠眺小琉球，非常漂亮。中汕里長黃國發說，目前堤岸同步進行彩繪，希望未來能發展觀光漁業，帶動地方發展。

林岱樺說，完工後中芸漁港有足夠水域停泊林園的漁船筏，港埠資源集中可發揮漁港最大功能，有利林園漁業發展。未來會與漁業署、高市海洋局討論港邊漁貨拍賣市場、展售中心興建事宜，進一步打造林園觀光漁業。

林岱樺指出，林園捷運正在興建中，希望未來配合便捷交通，帶動林園觀光發展外，也能帶動漁業升級轉型。中芸漁港離小琉球很近，他曾詢問交通船業者中芸－小琉球航線可能性，但業者認為遊客數不足沒開發價值。未來若林園觀光漁業持續發展，配合捷運有機會打造結連小琉球的觀光航線。

林園中芸漁港可遠眺小琉球，地方希望發展觀光漁業，配合興建中的林園捷運，打造連結小琉球的觀光航線。記者潘奕言／攝影
林園中芸漁港可遠眺小琉球，地方希望發展觀光漁業，配合興建中的林園捷運，打造連結小琉球的觀光航線。記者潘奕言／攝影
林園中芸漁港漁筏泊區興建工程，預計8月啟用，可解決目前停泊位不足問題。記者潘奕言／攝影
林園中芸漁港漁筏泊區興建工程，預計8月啟用，可解決目前停泊位不足問題。記者潘奕言／攝影
立委林岱樺今日邀集漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會、各里長，會勘中芸漁港漁筏泊區興建工程。記者潘奕言／攝影
立委林岱樺今日邀集漁業署、市府海洋局、林園區公所及區漁會、各里長，會勘中芸漁港漁筏泊區興建工程。記者潘奕言／攝影

小琉球 捷運 林岱樺

延伸閱讀

林岱樺：經濟部應檢討科技專案機制 實質幫助中小企業

賴瑞隆北高雄掛形象看板 地方人士喊「要選市長了！」

綠委林岱樺：卓內閣應提高女性閣員比例

補選失利引焦慮 高雄綠營基層籲提早辦黨內初選

相關新聞

屏東監獄與屏科大工作犬訓練中心合作 開辦監獄關懷犬

屏東監獄與屏東科技大學今簽訂策略聯盟備忘錄，由屏科大工作犬訓練中心提供師資，在屏東監獄推動「監獄社交關懷犬」訓練課程。屏...

高雄偷拍頻傳「國小校長涉案」 議員籲場所強制反針孔

高雄市去年性影像犯罪件數達510件，今年截至4月已有242件性影像犯罪，公眾場所偷拍事件頻傳，3月甚至爆出國小校長偷拍幼...

夢想方舟助攻西基參與星際大戰影集 展現人才培育成果

由台灣知名動畫製作公司「西基電腦動畫」，與夢想動畫合作的「夢想方舟CG ARK」，於高雄亞灣區發展數位內容產業，成功孕育...

「科技無人救災隊」將投入台東4區塊救災任務

台東特殊地理環境，救災任務必須仰賴科技協助，可大幅降低人員風險和勤務吃重，內政部消防署補助3千萬元經費，購置無人機及消防...

屏東排灣族勇士抗日血淚史 牡丹社事件150周年紀念活動將登場

今年適逢台灣原住民十大歷史事件最早發生、改變台灣近代歷史走向的「牡丹社事件」150周年，屏東縣政府與牡丹鄉公所5月展開系...

吃起來就像冰淇淋！冰淇淋果屏東縣九如鄉農會買得到

屏東縣九如鄉農友龔泰安15年前學習摸索種植新興果樹白柿，又稱冰淇淋果，歷經多方嘗試，嫁接確定品質，近年用不同種白柿混合種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。