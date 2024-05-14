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高雄大港青年實習計畫媒合破千人 創74%留任率

中央社／ 高雄14日電

高雄市青年局「大港青年實習媒合計畫」邁入第5年，去年共吸引188家高雄企業開出實習職缺，媒合人數首度破千。青年局表示，今年實習計畫已開跑，歡迎設籍高雄或高雄就學的學生投遞履歷。

根據青年局統計，去年計畫有1016名實習生，最後有751人、高達74%留任，其中有215名應屆畢業生。另外，戶籍在高雄但在外縣市讀書的127名實習生，經大港計畫實習後有超過6成返鄉工作；在高雄就讀、設籍外縣市的實習生有306人，經實習有7成6、共233人留在高雄任職。

青年局今天新聞稿表示，南漂青年選擇留在高雄就業的比率也逐年增加，今年實習計畫即刻開跑，歡迎設籍高雄或高雄就學的高中職、大專院校學生踴躍投履歷，完成指定任務還可換得超商禮券。

青年局指出，為幫助青年跨足不同的領域進入企業實習，減少摩擦性失業及學用落差，去年大港青年實習計畫向高雄在地企業招手，餐飲、科技、藝術、行銷、營建等產業提出職缺需求，超過上百家企業廠商響應，職缺類別相當多元。

青年局調查分析，職缺數量前3名為餐飲、旅遊、美容美髮類，共提供486個職缺，其次技術維修類293個、客服門市類219個。至於媒合率最高的行業類別則是學術、教育、輔導類，高達9成以上。

青年局長張以理表示，高雄近年產業蓬勃發展，大量知名企業南下攬才，在人力需求高漲的情況下，透過大港計畫事先篩選優質企業及實習職缺，不僅紓解產業的缺工壓力，同時讓高雄子弟或來到高雄求學的青年學子未來根留高雄，共創企業及青年雙贏。

青年局表示，113年媒合計畫一上線招募，許多知名大型企業及產業紛紛加入實習計畫，已有近千個實習職缺，響應企業包括總部在高雄的健身工廠、智崴資訊、南六企業及夢時代等，工作職務包括巡廠教練、沉浸式劇院營運實習生、生技助理工程師等。

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