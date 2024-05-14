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高雄偷拍頻傳「國小校長涉案」 議員籲場所強制反針孔

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
議員黃彥毓說，隨著科技發展，性影像犯罪只會更猖狂，若影像在網路散佈，不僅對當事人是大打擊，後續相關下架流程繁瑣也難以全面掌握。圖／翻攝自高雄市議會直播
議員黃彥毓說，隨著科技發展，性影像犯罪只會更猖狂，若影像在網路散佈，不僅對當事人是大打擊，後續相關下架流程繁瑣也難以全面掌握。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市去年性影像犯罪件數達510件，今年截至4月已有242件性影像犯罪，公眾場所偷拍事件頻傳，3月甚至爆出國小校長偷拍幼童的事件，目前高雄市府針對公眾場所仍未設立自治條例，規範反偷拍措施，反觀北市早在12年前頒布公共場所防止針孔攝影暫行辦法，議員籲儘早擬定。

刑法防制性暴力部分條文去年修正通過，增訂性影像定義、妨害性隱私及不實性影像罪，製作不實性影像並散布營利最高可處7年徒刑；北市12年前已頒布公共場所防止針孔攝影暫行辦法，指出各場所每月至少做1次反針孔偵測；高雄近期偷拍事件頻傳，公部門卻未有行政規則明定相關反制措施，也未擬自治條例。

全台性影像犯罪事件頻傳，高雄某國小校長甚至爆出今年3月在校外浴室裝設針孔攝影機，偷拍未成年人影像，觸犯刑法和兒童及少年性剝削防制條例，校長事後坦承犯行遭羈押，也被市府解聘、永不錄用。去年中央已增訂刑法「妨害性隱私及不實性影像罪章」，讓偷拍不再以妨害秘密罪處刑，而是用專章加重罪責。

去年高雄市性影像犯罪件數達510件，兒少性影像135件、成年性影像375件，今年截至4月已有242件性影像犯罪；議員黃彥毓說，隨著科技發展，性影像犯罪只會更猖狂，若影像在網路散佈，不僅對當事人是大打擊，後續相關下架流程繁瑣也難以全面掌握，國外伺服器只能屏蔽網頁，下架後仍有高度流傳風險。

「與其等憾事發生後執法，建議先做好預防！」黃彥毓說，北市早在12年前頒布公共場所防止針孔攝影暫行辦法，規定各類場所每月至少一次做反針孔偵測，建議高雄比照後擬定防止針孔攝影管理辦法，在捷運、各文化場館的廁所內執行反針孔並廣設反偷拍公告，私人場所則要加強宣導、輔導業者定期偵測並張貼公告。

高雄法制局長王世芳表示，公部門場域可使用自行政規則，強制各公家單位執行反偷拍措施，私領域如百貨公司、餐廳等必須訂定地方自治條例，高市府內部會討論出主責機關，朝自治條例方向進行，法制局會協助立法，她強調北市的暫行辦法目前不具強制力，只有宣導性質。

偷拍 北市 針孔攝影機

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