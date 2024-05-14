夢想方舟助攻西基參與星際大戰影集 展現人才培育成果

由台灣知名動畫製作公司「西基電腦動畫」，與夢想動畫合作的「夢想方舟CG ARK」，於高雄亞灣區發展數位內容產業，成功孕育人才，完訓學員就業率高達4成5，他們所製作的星際大戰動畫短片近日更登上國際串流平台。

西基動畫再度與盧卡斯影業（Lucasfilm Animation）攜手合作，製作星際大戰短篇動畫影集《帝國傳說》（Tales of the Empire），該影集也已於國際串流平台上架播映。夢想方舟利用「以戰代訓」的模組培育產業所需菁英，創立三年來，已培育超過百位的優秀學員前進西基動畫或影視產業工作，成功協助台灣本土動畫影視產業進攻國際市場。

西基動畫是台灣目前為止唯一連續兩年獲得日間艾美獎、安妮獎，以及3項SIGGRAPH殊榮的動畫公司。近年來接連榮獲被譽為動畫界奧斯卡獎的「安妮獎」第50屆最佳兒童動畫電影／媒體製作獎、美國年度影視獎項「土星獎」第51屆電視影集類最佳動畫獎肯定，團隊製作能量持續精進中。

高市府經發局長廖泰翔表示，「夢想方舟CG ARK」進駐亞灣3年來為高雄智慧科技產業帶來許多助力，尤其在培育優秀數位內容人才這塊著墨最深，已培育逾800名人才，國際師資群突破50位。完訓學員直接媒合產業群就業，以2023年辦理狀況為例，單一班級最高就業率達45.45%。