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傳承客家禾埕文化 屏東萬巒建泗溝村風雨球場

中央社／ 屏東縣14日電

屏東縣萬巒鄉興建泗溝村風雨球場，客家委員會副主任委員范佐銘與萬巒鄉長林國順今天在動土典禮表示，預定年底完工的多功能球場將扮演傳承客家禾埕廣場文化角色。

范佐銘接受媒體聯訪表示，球場將是多功能廣場，曬穀外等休閒活動也可在這裡舉行，希望左鄰右舍多利用場地辦活動，使客家話飄揚球場，展現台灣多元語言文化。

林國順說，禾埕在客家文化是產業、休閒與鄉親「答嘴鼓」（指閒聊）的地方，球場承載客鄉滿滿期許，將成為客家文化集散中心，建成後將與萬巒豬腳街、彩繪吊橋、萬金聖母聖殿及屏東可可園區等鏈結成觀光休閒帶；感謝客委會補助興建。

工程單位表示，鋼構風雨球場預定興建面積約400坪，室內可容納2座標準籃球場或網球場，設計理念是以「萬巒」萬座山巒為發想，外觀圓弧狀，看上去像斗笠，呼應六堆客家文化園區，天氣好時可襯托後方大武山。

禾埕概念取自於客家人過去1天中，工作休憩時聚在禾埕聊天、分享與談事情；萬巒鄉公所說，鄉內14村中有8村是客家村，泗溝村屬傳統客家聚落。

客委會 客家文化 屏東縣

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