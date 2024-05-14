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屏東排灣族勇士抗日血淚史 牡丹社事件150周年紀念活動將登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
今年適逢「牡丹社事件」150周年，屏東縣政府與牡丹鄉公所22日將同步揭開「石門古戰場」縣定史蹟碑與旅遊資訊站啟用，圖為現在的石門古戰場中的石門峽谷。圖／屏東縣政府提供
今年適逢「牡丹社事件」150周年，屏東縣政府與牡丹鄉公所22日將同步揭開「石門古戰場」縣定史蹟碑與旅遊資訊站啟用，圖為現在的石門古戰場中的石門峽谷。圖／屏東縣政府提供

今年適逢台灣原住民十大歷史事件最早發生、改變台灣近代歷史走向的「牡丹社事件」150周年，屏東縣政府與牡丹鄉公所5月展開系列紀念活動，22日事件紀念日同步揭開「石門古戰場」縣定史蹟碑與旅遊資訊站啟用，以多元隆重方式紀念排灣族先人據天險奮勇守護家園的悲壯故事，同時藉導覽引領遊客體會和平共存、團結合作的真義。

1871年，琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風漂至南台灣，誤入原住民領地後54名船員遭殺害，3年後日本以懲兇名義出兵，牡丹社及高士佛社族人在石門古戰場抵禦日軍入侵，牡丹社頭目阿祿古父子等多名戰士奮戰而亡，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清朝事後議和賠償，也促使清廷在恆春建城布防，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件，也是見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件。

縣府今天公布「牡丹社事件」150周年紀念活動主視覺，以「PEACE／和平」及「Marasudj／團結合作」為核心，主視覺元素皆取材自排灣族圖騰、石門天險地形地貌及族語，邀縣長周春米、牡丹耆老、孩童，於石門古戰場、車城鄉射寮海灘等相關歷史場域場景，用影像對未來，許下「願天地無烽火，願永世皆太平」心願。

文化資產保護所在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「石門古戰場縣定史蹟碑」，是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵處，見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件，去年經縣文資審議會通過登錄為史蹟，彰顯其歷史價值與意義；22日與旅遊資訊站同步啟用，讓遊客能在此先對牡丹有一定了解，並從此點開始作為認識事件的導覽起點。

縣府說，該事件堪稱是台灣最重要的命運轉捩點之一，縣府跨局處舉辦系列活動，22日當天揭碑儀式外，教育處6月29於屏菸原民館辦理繪本暨特色教學成果展，6至8月辦理健走及傳統競技活動、7月風域祭、11至12月國際交流講座、150周年紀念典禮；鄉公所也推出高士野牡丹花季─遙望八瑤灣藝文饗宴、小旅行及在地劇團展演。

該事件留下諸多珍貴的文化資產與歷史場域，包括「大日本琉球藩民墓」、「討蕃軍本營地」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」，而縣府於牡丹社紀念公園旁打造的遊客中心，將於年內開幕啟用，串連縣道199號，結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人導覽解說，營造具特色的地方創生觀光旅遊風潮，讓遊客藉由文化觀光，感念先人捍衛家園的決心，體會和平共存、團結合作的真義。

今年適逢「牡丹社事件」150周年，屏東縣政府與牡丹鄉公所22日將同步揭開「石門古戰場」縣定史蹟碑與旅遊資訊站啟用，圖為日治時期石門古戰場中的石門峽谷。圖／屏東縣政府提供
今年適逢「牡丹社事件」150周年，屏東縣政府與牡丹鄉公所22日將同步揭開「石門古戰場」縣定史蹟碑與旅遊資訊站啟用，圖為日治時期石門古戰場中的石門峽谷。圖／屏東縣政府提供

原住民 文化資產 石門

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