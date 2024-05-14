吃起來就像冰淇淋！冰淇淋果屏東縣九如鄉農會買得到

屏東縣九如鄉農友龔泰安15年前學習摸索種植新興果樹白柿，又稱冰淇淋果，歷經多方嘗試，嫁接確定品質，近年用不同種白柿混合種植，自然開花雜交使果品生產漸漸穩定，因為種植面積少供不應求，現進入產期，消費者詢問度高，九如鄉農會超市與農民合作，推出冰淇淋果，採預購制，目前約50多人訂購。

龔泰安說，15年前學習摸索種植冰淇淋果，一開始因果品質不佳，變異性大且部份帶有怪味，尋找嫁接苗，嘗試引進各種不同來源，透過嫁接穩定品質，近年利用不同種白柿混合種植，自然開花雜交使果品生產漸穩定。白柿是新興特色水果，適合喜歡新水果嘗試民眾，也可跟特色休閒觀光農場、特色主題餐廳、網路直銷平台合作，現代民眾吃巧、吃特色，白柿是個機會也是挑戰。

九如鄉農會總幹事龔泰文指出，台灣水果市場是淺碟型稍有過量即出現價跌，農會積極尋找新興果樹，資訊分享農友及興趣民眾，希望達到分流部分產能，與在地小農將產品合作在農會超市賣場推出，響應地產地銷減少食物里程、減少碳排量，營造農會、農友、農村三贏共享成果。

龔泰文說，白柿原產於中美洲墨西哥， 耐熱又耐寒，外型像柿子，因此稱白柿，果肉切開是白色或淡黃色，但其實跟柿子一點親戚都沒有，屬芸香科，是柑橘類的遠親，以外表型狀與果肉顏色取名，台灣產季約在5月到10月

龔泰文說，冰淇淋果屬後熟水果， 採收時是硬熟果淡綠色，室溫下等待3到5天， 果實熟後轉成軟熟果淡黃色，且輕壓果變軟， 即可用湯匙去皮食用或冰存。 冷藏5℃下可保存約1周，冷凍-20℃下可保存8至12個月。