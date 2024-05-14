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左營翠華路拓寬釀塞車 市府「維持6線道」拚明年中完工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
議員陳善慧表示，翠華路工程長度達1350公尺、寬度40米，總經費3.1億，預計115年3月通車，市民雖體諒交通黑暗期，仍期待工程加速。圖／翻攝自高雄市議會直播
議員陳善慧表示，翠華路工程長度達1350公尺、寬度40米，總經費3.1億，預計115年3月通車，市民雖體諒交通黑暗期，仍期待工程加速。圖／翻攝自高雄市議會直播

為改善楠梓產業園區聯外交通，高雄市府去年9月進行翠華路拓寬工程，針對瓶頸路段明潭路至世運大道近1.3公里，將全段拓寬為40公尺程雙向8車道（3快1慢車道），但工程期造成塞車嚴重，原預計後年3月完工，地方盼加速；工務局今回應，工程期仍會維持6線道通行，目前已加緊趕工，力拚明年中完工。

翠華路從明潭路至世運大道路段因路幅未達40米，配置為2快1慢車道，與翠華路其他40米路段不同，造成上下班時段經常塞車，為配合串連南台灣半導體材料S廊帶，避免未來該路段汽、機車爭道狀況加劇，同時便利楠梓加工出口園區人流及物流運輸，紓解台17線交通量，去年開始施作拓寬工程。

因應楠梓產業園區發展，目前交通工程包括翠華路拓寬、中油研發專區園區南路和新台17線開闢；議員陳善慧表示，翠華路工程長度達1350公尺、寬度40米，總經費3.1億，預計115年3月通車，部分6線道路亂因工程縮減為4線道，造成後昌路至明潭路在尖峰時塞車嚴重，市民雖體諒交通黑暗期，仍期待工程加速。

工務局長楊欽富說明，翠華路工程分為東西側，目前正施作西側工程，仍會維持北上、南下各3線，共6線道通行，西側完工後會換做東側、採半半施工，同樣採維持6線道，完工後全線為8線道，強調會加緊趕工，預計提明年中就能提前完成。副市長林欽榮也說，翠華路拓寬為40米工程一定會在明年年中提前完工。

翠華路往南經大中路快速道路串連國道10號與高鐵新左營站，往北通往楠梓區及橋頭區，為北高雄南北向交通的主要道路，此拓寬工程全段北起世運大道，南至明潭路，全長1.35公里，位於半屏山園區西側，為連接楠梓區、左營區、鼓山區重要幹道，工程沿線配置人行道、自行車道、植栽帶等。

人行道 塞車 車道

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