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高雄中正交流道改善排水 分階段封閉車道施工

中央社／ 高雄14日電

高雄苓雅區中正交流道涵洞下因地勢低窪，下雨常積水，水利局籌措540萬元經費改善，為降低施工期間交通衝擊，5月20日部分工程分4階段施工，預計6月1日中午恢復通行。

高雄市水利局今天新聞稿表示，為改善苓雅區中正交流道涵洞下因地勢低窪，下雨易積水情形，水利局籌措經費新台幣540萬元改善。

水利局表示，因局部地表逕流水集中排往中正交流道涵洞的低窪處，豪大雨期間中正交流道常態積水，經整體調查檢討，規劃加寬涵洞下道路側溝，並新設一銜接雨水下水道的過路管涵導入，以改善豪大雨期間積淹水情形。

水利局說明，因過路段涵管施工範圍，橫跨中正交流道西側南下8個車道，為降低交通衝擊，5月13日至5月19日，於南下車道外側實體交通島上進行新設人孔井施工。

另外，5月20日上午9時起過路段部分分4階段施工，每階段封閉2車道，共計12工作天，施工期間配合改道及道路縮減引導牌面，預計6月1日中午12時恢復通行。

水利局表示，施工期間將影響中正交流道西側南下往高速公路、三多路、武營路方向車流，用路人應依改道指示提前改道或依交通指揮人員指示小心通行；水利局也會請廠商加緊趕工，儘速恢復通行。

水利局 涵洞 車道

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