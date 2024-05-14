高雄實物銀行供弱勢者食材 議員籲加強食安、捐贈誘因

高雄市社會局2014年起結合民間設立實物銀行，管理各方捐贈物資發送弱勢，一年服務超過1萬2000戶家庭，其中企業汰除即期食品、捐獻食材，透過實物銀行放送為主要業務，議員認為市府應加強稽核食安，並補貼企業汰廢處理費，無償接收實物銀行的公益廚餘，加強向民眾宣導減少食物浪費、即期品教育，才能擴大其社會功能。

台灣食物浪費量共384萬噸，環保署統計每天廚餘量超過6千噸，其中近1千噸可用食物都進了焚化爐；議員黃柏霖說，高物價時代，弱勢族群面臨食物短缺，將剩餘可食用的食物循環、不浪費使用，是高雄市實物銀行主要業務，目前實物銀行以倉儲模式提供弱勢者食物。

目前實物銀行物資由企業、民眾、社團、宗教團體捐贈，再由倉儲轉運中心發送至11個實體分行、73處發放站和31站迷你食物銀行（食物物資區、社區冰箱），也有「行動柑仔店」送物資到偏鄉，或是食物券、待用餐券等；黃柏霖指出，個人自主捐贈食物的比例仍低，多數對食物銀行、食物浪費、即期食品教育不了解。

黃柏霖認為，民眾不了解食物銀行在減少碳排的貢獻，甚至認為即期品有極大安全隱憂，市府應加強宣導民眾對減少食物浪費的緊迫性，對即期食品做更多教育並擴大食物、實物來源，同時做好食品安全、續食處理與配置，「食物銀行的物資承受不起一次食安問題，各界的善心恐遭誤解」，要求衛生單位做好稽核抽查。

此外，黃柏霖爭取企業汰除即時食品給食物銀行時，能獲得市府汰廢處理費補貼，環保局也應該無償接收實物銀行的公益廚餘，且目前社會局僅認列補助實物銀行各區分店，但迷你銀行或發放站區未獲補助，社會局應擴大補助對象、強化招募志工，增加食物銀行物流和服務經費。

市長陳其邁表示，實物銀行受理各界物資並定期公開上網徵信，結合數位科技智能，前年3月起設置「雄愛心線上物資中心」，透過手機APP線上點選所需物資後，由foodpanda外送物資包至案家。另推動打造「物資行動車」巡迴16個偏區，每月巡迴8-10場次，提供受助家庭自行選購物資。

社會局表示，考量食物保存效期較短及食品衛生安全等，社會局實物銀行107年起結合食物券方式，輔以社工關懷輔導服務，提供弱勢家戶可至量販店或超市兌換生鮮蔬果或便當食物等，「即領即用」避免食物過期，截至113年3月底止共服務25萬人次，媒合物資總值逾1億2千萬餘元。