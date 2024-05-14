高雄敬老卡開放搭乘台鐵 陳其邁：單趟最高抵50元

高雄敬老卡、博愛卡今年1月改為不限額免費搭乘市區公共車船及輕軌，敬老卡還有每年1200點社福點數（1點即1元），可搭高雄捷運及特約計程車。市長陳其邁今宣布使用範圍再增加，21日起敬老卡、博愛卡也能搭乘台鐵，只要起訖站其中一站為高雄市轄內車站，即可使用社福點數扣抵車資，每趟次最高抵50元。

為鼓勵長輩及身障者多外出活動、減少自駕風險，高雄敬老卡、博愛卡可搭乘多元運具，社會局與台鐵商討建置高雄社福卡專用模組，目前台鐵票卡系統已建置完成，並經測試通過，自今5月21日起高雄敬老卡及博愛卡社福點數可搭乘台鐵列車每趟次最高扣抵50點（元），點數用畢仍有半價優惠。

社會局說明，持敬老卡或博愛卡搭乘台鐵，起訖站其中一站須為高雄市轄內之車站共18站，才可使用社福點數扣抵車資，另依台鐵公告，敬老卡及博愛卡可搭乘列車比照電子票證適用範圍，不得搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號，其餘車種皆可搭乘，如搭乘對號列車則不另行劃座。

此外，因台鐵票機並無設定社福點數功能，如敬老卡及博愛卡持卡人自113年1月起尚未完成過卡取得社福點數，搭乘台鐵前需先搭乘本市公車船、輕軌、捷運，出站刷卡後即可取得社福點數，或至各區公所、捷運站服務台及社會局過卡取得社福點數。