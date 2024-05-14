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高雄推薦9大阿勃勒賞花點 相約5月譜下「黃金之戀」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄凱旋路輕軌旁的阿勃勒盛放，美不勝收。圖／高雄工務局提供
高雄凱旋路輕軌旁的阿勃勒盛放，美不勝收。圖／高雄工務局提供

高雄多處路段種植的阿勃勒，近日相繼綻放，在藍天下搖曳生姿，花瓣隨風飄落時，有如下起黃金雨，美不勝收，高雄市工務局推薦9處栽植路段，指5至6月是阿勃勒花期，民眾路過時別錯過繁花盛開的美景。

高市工務局推薦主要栽植阿勃勒路段，包括左營區九如四路、苓雅區和平路、光華路、林德街、廣州一街、鳳山區南京路、輜汽路、楠梓區高雄大學路、援中路。

工務局表示，阿勃勒的花語是「金色之戀」，每年春末夏初在港都街頭綻放，一串一串金黃綻放的花朵垂吊在枝頭，當花瓣隨風起舞或飄落大地時，浪漫滿分，是絕佳的拍照時機。

工務局長楊欽富說，阿勃勒原產於南亞印度及斯里蘭卡，這種落葉喬木花序成串下垂，花瓣質地輕柔，盛開時隨風大量落下的花瓣，有「黃金雨」美稱。花朵凋落後，逐漸形成綠色長條棒狀果莢，歷時一年再慢慢成熟硬化呈現深咖啡色，因此又有「臘腸樹」之稱。

公園處表示，南部溫暖加上春季少雨，今年高雄的阿勃勒有的已經開花，有的含苞待放，市民把握花期欣賞，可為生活中增添一絲詩情畫意。

高雄鳳山車站旁，綻放的阿勃勒與小橋流水交織成街角美景。圖／高市工務局提供
高雄鳳山車站旁，綻放的阿勃勒與小橋流水交織成街角美景。圖／高市工務局提供

阿勃勒 高雄大學 黃金

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