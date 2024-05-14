無人機水域救援演練 議員盼強化

無人機廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等項目，高雄市消防局目前有35架，屬全台最多，但議員認為相較陸地救援，無人機在水域救援演練次數少，前年無人機投放救生圈時，甚至在愛河墜落，擔憂搶救救溺的成效差。消防局回應，已增加無人機操作人力並加強訓練，會持續強化、提升機具等級。

高雄市無人機35架，飛手73人，各式證照共122張。去年內門山林野火、屏東明揚火警、0403花蓮地震搜救，均透過無人機第一時間取得災害現場立體資訊及影響範圍。

不過前年在真愛碼頭舉辦水域搶救演練，首次引進無人機掛載救生圈，無人機飛向水面上的模擬溺水者，卻因為強風吹歪救生圈，進而擊落機器，在眾目睽睽下「墜入愛河」。議員陳麗娜認為，近5年無人機水上救災演習僅9次，實戰演練不足。

「無人機在愛河演練遭強風吹落，成為無人機界的大笑話」陳麗娜表示，消防局欠缺經驗、操作人員不會判斷風勢下，加上受限於無人機性能、載重、地形、風速等條件，至今仍沒有使用無人機空投救生圈，成功救人的案例，讓裝備閒置率增加就是浪費公帑。

消防局說明，高雄無人機操作已屬前段班，目前市府添購機具並非高級先進技術，無人機載重有限制，操作技術也有極限；以無人機掛載救生圈進行水域救援只是救援方式之一，須考量天候及環境狀況才能執行。