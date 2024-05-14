高雄通勤月票滿周年 使用超過三千萬人次

高雄市是最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿1周年，使用次數超過3191萬人次，總計減碳量達2.4萬噸，相當於200萬棵樹的年減碳量。為了鼓勵淨零減碳大戶，市府計算減碳量前399名會員，可免費獲得399元TPASS通勤月票1個月。

高雄市去年4月27日推出399TPASS月票，可搭乘市內捷運、輕軌、公車、客運、渡輪、YouBike；之後又推出南高屏999 TPASS月票，可加搭乘台南至屏東境內的台鐵，俗擱大碗，吸引民眾購買，3月銷售超過7萬2000張。

交通局表示，在行政院TPASS推出前，高雄市於2018年就有推出整合各種交通工具的月票，每月都有1萬張左右的銷售，已培養出固定客群。待TPASS推出後，價格更便宜，自然吸引更多人購買。

為鼓勵更多民眾購買及使用大眾運輸，交通局統計從開賣至今年4月26日，減碳量前399名會員，免費贈送1個月的399TPASS月票。其中第1名統計減碳近2噸，換算約1667棵樹的年減碳量。

另外399TPASS月票用戶減碳量前399名會員，只要推薦加入的新會員，前200名新會員可獲得100元TPASS月票折價優惠券。

交通局也推出抽獎活動，民眾在6月30日前購買399或999TPASS月票，就有機會抽中長榮航空高雄大阪來回機票1張，或南高屏999通勤月票1年份等多項好禮。