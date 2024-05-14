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鄭文燦視察屏縣漁港 核定補助經費

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

行政院副院長鄭文燦昨視察屏東縣枋寮、鹽埔漁港，因鹽埔漁港貨運碼頭面臨船席不足及缺乏陸域作業設施泊區等問題，鄭文燦宣布，投入1.65億元補助鹽埔漁港貨運碼頭建設計畫，發揮鹽琉線貨運航線使用功能，提升貨物及垃圾清運回台運量。

屏東縣府交旅處長黃國維說，琉球鄉疫後觀光復甦，去年遊客達289萬人次，大量遊客衍生客貨船設施需求，縣府為疏緩東琉線（東港渡船碼頭）交通壅塞，推動新園地區發展，爭取行政院補助4.3111億元，建置TAIWAN Hi新園海洋航運園區，預計今年6月底啟用。

「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」共4.3公頃，有船運服務中心、海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等設施。鄭文燦在縣長周春米陪同下視察工程進度，工程進入收尾，從觀海平台，可眺望琉球與對面的東港碼頭。鄭當場宣布核定「鹽埔漁港貨運碼頭工程計畫」，補助經費1.65億元。

鄭文燦也視察枋寮漁港冷鏈加工廠進度，他表示，冷鏈計畫要就近、方便使用，枋寮漁會是養殖漁業重鎮，冷鏈以養殖漁業為主，包含製冰廠，讓養殖區得到照顧。鹽埔漁港部分是近海漁業為主，也會成立冷鏈中心，方便漁民就近使用，讓冷鏈有不同的分工。

屏東縣 碼頭 鄭文燦

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